EXCLU : Une star de la WWE annonce du lourd pour Backlash en France

La France accueillera le 4 mai prochain à la LDLC Arena près de Lyon le premier pay-per-view de la WWE de son histoire avec "Backlash". Un rendez-vous très attendu par les fans mais également par certains talents de l’organisation reine du catch. Interviewé en exclusivité par le 10 Sport, Tyler Bate affiche de grosses ambitions pour l’évènement tricolore.

Fort de ses derniers passages réussis à Paris du côté de l’Accor Arena, la WWE a décidé de frapper fort avec l’organisation du premier pay-per-view (également appelé Premium Live Event - PLE) de son histoire sur le sol français, "Backlash" le 4 mai prochain, avec la tenue la veille de "Smackdown", l’un des programmes phares que diffuse la WWE chaque semaine. C’est la nouvelle LDLC Arena de Décines-Charpieu près de Lyon qui a été choisie pour accueillir l’événement qui suscite déjà un très grand intérêt parmi les fans de catch français comme on a pu le constater lors de la mise en vente des billets la semaine dernière. Randy Orton, Cody Rhodes, Seth Rollins ou encore Becky Lynch sont les premiers noms annoncés par la WWE pour faire partie du show, et d’autres talents espèrent être de la partie.

WWE : «Les discussions doivent se faire»… Surprise à venir pour Backlash 2024 ? https://t.co/JG7cKNsmtB pic.twitter.com/bmCh1cf84V — le10sport (@le10sport) January 16, 2024

« Être à Backlash ? Je l’espère »

C’est le cas de Tyler Bate. Le10sport.com a eu l’occasion de s’entretenir en exclusivité avec le jeune talent britannique (26 ans) qui croisent les doigts pour monter sur le ring en France, un pays qu’il connaît déjà. « Je l’espère, je suis très excité avec tous ces PLE à l’international, j’ai catché en France avant, j’ai catché à Paris », confie Tyler Bate, faisant référence à ses deux passages dans l’Hexagone il y a près de six ans.

Une victoire historique en France pour Tyler Bate ?