MMA - UFC : Alex Pereira dévoile son incroyable objectif pour 2024

Après avoir perdu sa ceinture chez les poids moyens contre Israel Adesanya en avril dernier, Alex Pereira a décidé de monter en division. Des victoires contre Jan Blachowicz et Jiri Prochazka lui ont permis de finir 2023 avec le titre de champion des poids mi-lourds. Désormais, « Poatan » vise un record cette année. Mais pour y parvenir, il faudra battre Jamahal Hill et Magomed Ankalaev.

Lors du main event de l’UFC 295 en novembre, Alex Pereira est venu à bout de Jiri Prochazka par KO au deuxième round. Ainsi, le Brésilien est devenu le champion d’une deuxième catégorie, après avoir dominé les poids moyens. Un exploit rare mais pas inédit. À 36 ans, « Poatan » souhaite malgré tout entrer dans l’histoire, et ce rapidement, en étant un champion actif. Sur Instagram, le Brésilien a expliqué ce qu’il comptait faire en 2024 : « Les gars, concentrons-nous sur Jamahal Hill. Ensuite, je me concentrerai sur le fait de battre un autre record. Je veux faire deux défenses de titre dans le plus court délai possible. »

Pereira veut battre Hill et… Ankalaev

Arrivé à l’UFC en 2021, l’ancien du Glory (kickboxing) ne perd pas de temps et veut marquer l’histoire de l’organisation américaine. Ainsi, Alex Pereira prévoit d’affronter Jamahal Hill puis rapidement après, le Brésilien pourrait défendre son titre face à Magomed Ankalaev. En effet, samedi dernier, le Russe a battu Johnny Walker par TKO au deuxième round. Après sa grosse performance, Ankalaev a immédiatement réclamé un combat pour le titre : « La chose la plus importante est que je suis prêt à me battre pour le titre, j’ai 10 victoires d’affilée. Cela fait longtemps. Je le vaux bien. Donnez-moi ce combat pour le titre maintenant ».

