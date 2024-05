Succession de Gasset : Une belle surprise à l’OM ?

Jean-Louis Gasset va partir à la retraite comme il l’a annoncé en conférence de presse. Du côté de l’OM, les options privilégiées par Pablo Longoria pour son remplacement se compliqueraient de jour en jour. Néanmoins, Roberto De Zerbi pourrait lui sauver la mise, lui qui disputera son dernier match sur le banc de Brighton dimanche !

En début de saison, dans le cadre d’un match de poule de Ligue Europa opposant Brighton à l’OM, Roberto De Zerbi avouait avoir été approché par l’Olympique de Marseille pour en devenir l’entraîneur. « Oui c'est vrai qu'il y avait une possibilité pour moi de venir à Marseille. C’était une belle option pour moi mais on n'a pas trouvé d'accord avec le club. J'étais triste de ne pas être venu ici parce que ce stade, ces fans étaient une grande motivation pour moi ».

Mais le technicien italien n’avait finalement pas été choisi et c’est Igor Tudor qui avait débarqué au club phocéen. De Zerbi avait donc succédé à Graham Potter en septembre 2022 chez les Seagulls . Le style de jeu prôné par Roberto De Zerbi a convaincu tout le monde à Brighton. Cependant, la réception de Manchester United dimanche au Amex Stadium sonnera le glas de son aventure dans le sud de l’Angleterre. Sur son compte X , Brighton a en effet annoncé le départ de Roberto De Zerbi cet été. Se pourrait-il que Pablo Longoria finisse par lui faire confiance ?

Brighton & Hove Albion has confirmed that head coach Roberto De Zerbi will leave the club after tomorrow’s final Premier League match of the season against Manchester United.