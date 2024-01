MMA - UFC : « Je vais aller en prison », Strickland menace de poignarder du Plessis

Florian Barré

Le mois dernier, alors que l’UFC organisait son 296e pay-per-view autour de Leon Edwards et Colby Covington notamment, l’affrontement du 20 janvier entre Sean Strickland et Dricus du Plessis faisait déjà couler beaucoup d’encre. En effet, une conférence de presse pour promouvoir l’UFC 297 a eu lieu entre les deux hommes. Durant celle-ci, le Sud-Africain a évoqué l’enfance de Strickland, provoquant la colère de l’Américain, qui le menace aujourd’hui.

C’est bientôt la fin du feuilleton entre Sean Strickland et Dricus du Plessis. Dans la nuit de samedi à dimanche, les deux hommes règleront définitivement leurs comptes dans l’octogone en marge du main event de l’UFC 297. En décembre dernier, à Las Vegas, Tarzan et Stillnocks en sont déjà venus aux mains lorsqu’ils se sont croisés dans les gradins de la T-Mobile Arena. En cause : les mots déplacés du Sud-Africain à l’égard de Strickland. Celui-ci s’est moqué de l’enfance douloureuse de l’Américain, victime d’un père violent.

Strickland prêt à poignarder du Plessis en cas de récidive

Depuis, cette histoire fait énormément jaser. Sean Strickland a évoqué le sujet dans un podcast au début du mois et s’est mis à pleurer. Une émotion que l’on ne lui connaissait pas forcément. Ainsi, touché par les mots de son futur adversaire, Tarzan a récemment révélé sur sa chaîne YouTube avoir menacé du Plessis s’il recommençait à parler de ce sujet : « Vous vous souvenez quand j’ai attaqué Dricus ? Après, je lui ai envoyé un message. Mec, on va essayer de s’entretuer dans la cage, mais si tu reparles de cette m**de, je te poignarderai. À la conférence de presse, à la pesée, partout… Il était cool à ce sujet. »

« Je vais aller en prison »