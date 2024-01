MMA - UFC : Jon Jones l’annonce, Stipe Miocic pourrait être son dernier adversaire

Florian Barré

À 36 ans, Jon Jones est plus proche de la fin de sa carrière que du début. Depuis plusieurs mois, celui qui est considéré comme le plus grand et le plus dangereux combattant de tous les temps, laisse croire qu’il prendra sa retraite après son combat contre Stipe Miocic. « Bones » a d’ailleurs renchéri sur le sujet tout récemment, lorsque Tom Aspinall lui a demandé de mettre sa ceinture en jeu une dernière fois contre lui.

À peine revenu au top après trois ans d’absence, Jon Jones pourrait bien faire rapidement ses adieux à l’UFC. En effet, celui-ci refuse de pousser son corps trop loin au risque d’entacher sa legacy. Mais dans le même temps, comme le précisait Daniel Cormier quelques mois en arrière, « il se fait encore trop d’argent ». Grassement payé par l’UFC de par son statut de légende, « Bones » n’aurait donc aucun intérêt à stopper son brillant parcours en cas de victoire contre Stipe Miocic, ce malgré ses 36 ans.

« Je n’ai besoin de rien d’autre de ce sport »

Alpagué sur les réseaux sociaux par Tom Aspinall, qui rêve d’unifier les deux ceintures poids lourds en battant Jon Jones, l’Américain s’est exprimé une nouvelle fois quant à son avenir dans le MMA. Et les nouvelles ne sont pas agréables à lire pour les fans : « Ce que je refuse de faire, c’est de devenir comme beaucoup d’autres combattants qui sont restés trop longtemps. Ça n’arrivera tout simplement pas. Votre gars Bones est là, malgré ce que beaucoup de gens aimeraient penser. Je me suis bien installé dans la vie. Je veux affronter Stipe pour mon palmarès, à part ça, je n’ai besoin de rien d’autre de ce sport. Je suis venu, j’ai vu et j’ai vaincu. C’est un fait ».

Stipe Miocic, un combat facile pour conclure une grande carrière ?

Les mots de Jon Jones ressemblent encore une fois à ceux d’un athlète qui se prépare à faire sa dernière danse. Tom Aspinall ne l’intéresse pas. Une revanche contre Ciryl Gane non plus. En réalité, en dehors de Francis Ngannou, qui a quitté l’organisation pour rejoindre le PFL, aucun combattant n’a de légitimité pour un tel duel selon lui. Seul Stipe Miocic, 41 ans et sur la touche depuis trois ans, peut lui offrir une fin digne de ce nom. À suivre…