MMA - UFC : Benoît Saint-Denis révèle l’un de ses secrets dans la cage

Florian Barré

De toute sa carrière, Benoît Saint-Denis n’a jamais été mis KO. Même lors de sa défaite lors de son tout premier combat à l’UFC, contre le Brésilien Elizeu Zaleski dos Santos, le Nîmois a résisté, encaissé, mais n’a pas flanché. Dans une vidéo avec le YouTubeur Tibo Inshape, BSD a ainsi révélé son secret pour toujours rester debout dans l’octogone.

Il est l’un des combattants français les plus en forme du moment. Benoît Saint-Denis est récemment venu à bout de l’Américain Matt Frevola lors de l’UFC 295, ce après seulement 91 secondes passées dans la cage. L’ancien des forces spéciales a également remporté les quatre combats précédents ce duel, en ne dépassant jamais le deuxième round. Des finitions, des soumissions, le God of War sait tout faire. Sa seule défaite a eu lieu à la décision lors de son tout premier show à l’UFC, contre Elizeu Zaleski dos Santos, récemment suspendu pour s’être dopé.

MMA : Entre Gane et Doumbè, Benoît Saint-Denis affiche sa préférence https://t.co/TqIOwES183 pic.twitter.com/oTIbtk6lWw — le10sport (@le10sport) January 10, 2024

« Tu tomberas beaucoup moins facilement avec… »

Face au Brésilien, Saint-Denis a souffert mais a encaissé les coups, refusant le TKO. Tenace, ferme, pugnace… Voilà bien des mots pouvant définir le caractère de BSD dans la cage. Ainsi, lors d’un échange sur la chaîne YouTube de Tibo Inshape, le Nîmois a expliqué la mécanisme derrière les KO, et comment éviter d’en prendre : « Si tu ne vois pas arriver le coup, le cerveau n’a pas le temps d’assimiler les informations, tu tombes KO. Si tu as le temps de le voir arriver, il y a de fortes chances que tu aies la mini contracture du cou. Le corps se raidit une nanoseconde pour te permettre d’assimiler l’information et de prendre le coup. Tu tomberas beaucoup moins facilement avec un coup que tu as vu qu’avec un coup que tu ne vois pas. »

Place à Dustin Poirier désormais