MMA - UFC : Du Plessis s’excuse auprès de Strickland après son trashtalk violent

Il y a peu, Sean Strickland s’est exprimé sur le podcast de Theo Von au sujet de son enfance difficile. Le champion des poids moyens de l’UFC, humilié lors de la conférence de presse de l’UFC 296 par Dricus du Plessis à ce sujet, a fondu en larmes durant l’entretien, en énonçant des faits choquants qui lui sont arrivés plus jeune. Ce à quoi n’a pas manqué de réagir le Sud-Africain.

Au cours d’un entretien accordé à Theo Von sur son podcast « This Past Weekend », Sean Strickland s’est ouvert sur les traumatismes de son enfance causés par un père violent. Son adversaire pour l’UFC 297, Dricus Du Plessis s’est exprimé sur le sujet, après s’être moqué de l’Américain en décembre. Une chose est sûre, le Sud-Africain n’est pas touché par le comportement de Tarzan , quand bien même son histoire est triste.

« Aucun enfant ne mérite de vivre ça »

« Je suis content qu’il ait pleuré et qu’il se soit exprimé, c’est la fin de tout ça. Je pense que nous lui accordons beaucoup plus de crédit qu’il n’en mérite. C’est un combattant incroyable. J’ai beaucoup de respect pour lui en tant que combattant, a d’abord affirmé du Plessis. Aucun enfant ne mérite ce qu’a vécu Sean Strickland. Aucun enfant ne mérite de vivre ça. Mais si vous voulez en donner, vous devez être capable d’en encaisser en retour. J'ai un respect de fou pour lui en tant que combattant, et même en tant que personne. Même le fait qu'il ait essayé de se battre avec moi dans la foule… C’est un homme. Tout ce que je dis, c'est que si vous voulez trashtalker, soyez prêt à en recevoir, sinon vous n'êtes qu'un hypocrite. »

« Oui, je me sens mal pour lui »