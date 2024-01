MMA : Après Doumbè, Saint-Denis révèle le joueur de foot qui serait un combattant idéal selon lui

Florian Barré

Nouvelle tête d’affiche du MMA français, Benoît Saint-Denis ne cesse de gravir les échelons à l’UFC puisqu’il a tout récemment intégré le top 12 des poids légers. Vainqueur de l’Américain Matt Frevola il y a quelques semaines, le « God of War », ancien membre des forces spéciales, continue de faire parler de lui en dévoilant l’identité du joueur de foot qui incarnerait le combattant idéal.

Hauteur d’une progression fulgurante en 2023 avec trois combats sur trois remportés entre juillet et novembre, Benoît Saint-Denis a su se faire une place parmi les 15 meilleurs combattants de -70 kg de l’UFC. Une performance qui semblait hors de portée il y a encore quelques mois. Ainsi, le « God of War » est de plus en plus sollicité, même par certains médias qui n’ont que peu à voir avec les arts martiaux mixtes (MMA). En l’occurence, Saint-Denis a récemment répondu aux questions de So Foot.

Philipp Lahm, « c’était un teigneux »

Le natif de Nîmes a été interrogé sur son équipe favorite et a également mis en avant le joueur qui incarnerait le mieux le combattant idéal : « C’est difficile car chaque poste a ses caractéristiques propres. » À ce moment précis, sa femme Laura répond : Kylian Mbappé. « Oui, c’est vrai que Kylian pourrait correspondre, poursuit-il. En fait, c’est une question très difficile à répondre car j’ai énormément de joueurs qui me viennent en tête… Bon, je pense que je vais dire Philipp Lahm parce que c’était un teigneux. C’était un gars, tu te disais : ‘Put*in, comment peut-il assumer ses responsabilités comme ça ?’ Dans ses meilleures années, il se battait comme un chien. Kanté aussi ! Le mec est gentil mais derrière c’est un charbonneur qui en veut énormément. »

Zlatan Ibrahimovic entre aussi dans cette case