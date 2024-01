MMA : Zidane, Giroud… Benoît Saint-Denis révèle son idole dans le foot

Florian Barré

Alors qu’il reste sur cinq victoires consécutives à l’UFC, dont trois en l’espace de cinq mois, Benoît Saint-Denis a pris quelques semaines de repos avant de repartir à l’entraînement. De retour en France, le « God of War » a pris le temps de parler football avec le média So Foot. Ainsi, il a pu dévoiler son joueur préféré et comparer le foot au MMA sur certains aspects.

Récent tombeur de l’Américain Matt Frevola, Benoît Saint-Denis a fait son apparition dans le top 15 des poids légers de l’UFC en novembre. L’ancien membre des forces spéciales a même atteint la 11e place avant d’être relégué à la 12e début décembre. Désormais, le God of War veut un combat contre un top 6-8, à minima, histoire de faire sérieusement partie de l’élite de sa catégorie en cas de victoire. Mais si BSD est l’un des plus grands espoirs du MMA français, il est aussi un grand fan de football.

MMA : Fin d’une année riche à l’UFC, quels sont les nouveaux champions actuels ? https://t.co/ErIt3QDQnQ pic.twitter.com/gLKI9oB2lr — le10sport (@le10sport) December 31, 2023

« C’est l’incarnation même de l’élégance et de l’intelligence de jeu »

Pour So Foot , l’ancien membre des forces spéciales a dévoilé le nom de son idole de jeunesse : « Moi j’aime beaucoup les latéraux et milieux de terrain. Ils ont un travail de chien à réaliser sur le terrain : savoir bien défendre et attaquer. Là tout de suite, je pense à un Theo Hernandez qui fait ce travail là en équipe de France… Les mecs qui durent dans le temps aussi. Des Zidane, Giroud… Zidane, c’était mon idole quand j’étais gamin : c’est l’incarnation même de l’élégance et de l’intelligence de jeu. Il me rappelle la Coupe du monde 2006 qui est celle que j’ai le plus kiffé. J’étais gamin et j’ai suivi l’épopée jusqu’en finale. Ce sont de sacrés souvenirs. »

Le point commun entre le MMA et le football