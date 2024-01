WWE : La retraite arrive, c’est bientôt la fin pour John Cena…

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

De retour à la WWE le temps de quelques semaines en 2023, John Cena est reparti dès la fin de la grève qui sévissait à Hollywood afin de reprendre son activité d’acteur. Désormais, l’avenir du Champ’ sur les rings s’écrit en pointillé, et le principal intéressé n’a pas caché ses doutes au cours de sa dernière prise de parole de l’année.

Les fans de catch ont profité des 118 jours de grève menés à Hollywood par les comédiens de la SAG-Aftra pour assister au retour de John Cena sur les rings en fin d’année 2023. Apparu plus tôt à l’occasion de "WrestleMania", le catcheur qui a entamé sa reconversion sur les plateaux de cinéma il y a quelques années a enchaîné les participations aux shows de la WWE de septembre à novembre, jusqu’à sa cuisante défaite contre Solo Sikoa à "Crown Jewel". Depuis, le doute plane sur l’avenir de John Cena, qui n’est pas le dernier à faire durer le suspense, avec plusieurs publications énigmatiques sur les réseaux sociaux. Le soir de son dernier match le 4 novembre, The Champ’ avait notamment partagé sur Instagram un cliché de David Beckham pris le soir de son ultime apparition sous le maillot du PSG. Au cours d’une prise de parole enregistrée et diffusée vendredi durant "SmackDown" afin de dresser le bilan de 2023, John Cena en a rajouté une couche.

« Je ne sais pas combien de temps il me reste à la WWE »

« Un toast à l'univers de la WWE pour avoir fait mon année 2023. Comme vous le savez, j'ai pu revenir à SmackDown à l'automne, et je n'oublierai jamais l'accueil et le respect qui m'ont été réservés , a indiqué John Cena en direction des fans. Je ne sais pas combien de temps il me reste à la WWE, mais je sais que ces derniers temps, lorsque j'ai pu revenir à la maison, vous m'avez toujours accueilli comme l'un des vôtres. Je suis à jamais redevable de votre générosité, de votre empathie, de votre respect et de votre enthousiasme. J'attends avec impatience la prochaine fois que nous pourrons nous rencontrer, mais je voulais prendre un moment pour vous remercier sincèrement d'avoir fait de cette année une année merveilleuse pour moi et pour ma famille. À l'univers de la WWE. Jusqu'au prochain round. Santé. »

