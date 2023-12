WWE Backlash 2024 : Voilà les cinq plus grosses stars espérées en France !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Les fans tricolores de la WWE se préparent à vivre une grande première avec l’organisation du pay-per-view "Backlash" sur le sol français le 4 mai prochain, du côté de Lyon. Pour l’occasion, de grands noms du catch seront présents. Voici cinq stars majeures de la compagnie susceptibles de faire le déplacement jusque chez nous.

C’est un événement que réserve la WWE aux fans de catch français. Pour la première fois de son histoire, l’organisation reine de la discipline sera de passage dans notre pays le 4 mai 2024 pour proposer l’un de ses pay-per-view (ou Premium Live Event). "Backlash" aura lieu du côté de Lyon et de sa LDLC Arena flambant neuve, avec la tenue de l’émission "Smackdown" la veille dans la même enceinte. Il faudra s’armer de patience avant de connaître les premiers combats prévus pour les deux shows, mais voici quelques noms très attendus par le public tricolore.

Roman Reigns

Le premier d’entre eux se nomme évidemment Roman Reigns, en possession de la ceinture incontestée de la WWE depuis plus de 1200 jours. Le catcheur de 38 ans est la nouvelle tête de gondole de la compagnie et était du déplacement jusqu’à l’Accor Arena de Paris le 30 avril 2022 pour un show qui n’avait pas été télévisé. Roman Reigns retrouvera-t-il la France deux ans plus tard ? Ses apparitions sont aujourd’hui limitées aux événements majeurs de la WWE et espacées dans le temps, lui qui n’aura combattu qu’à onze reprises en 2023. S’il y a fort à parier que le champion en titre conservera sa ceinture au minimum jusqu’au 40e anniversaire de "WrestleMania" en avril prochain, soit un mois avant "Backlash", son avenir après cette date paraît très incertain et sa venue à Lyon semble à cette heure peu probable, mais pas impossible puisqu’il avait participé aux shows de Londres et de Riyadh en 2023.



Randy Orton

De retour aux "Survivor Series" en novembre, Randy Orton est pour sa part déjà annoncé pour "Backlash". Tout peut encore changer, avec des cartes susceptibles d’être modifiées jusqu’au dernier moment, mais la légende de 43 ans a déjà retrouvé le chemin des rings et devrait apparaître à chaque rendez-vous télévisé de la WWE en 2024 pour respecter ses engagements. Avant sa grave blessure au dos, Orton avait en effet dévoilé les termes de son contrat avec la compagnie. « Je suis peut-être l'un des seuls gars à avoir un nombre de dates que je suis contractuellement obligé de faire et c'est 80, 80 shows par an. Ça semble beaucoup, mais une fois que vous avez fait un show télé par semaine, un pay-per-view par mois, il vous reste 15 à 20 événements. Ce sont les tournées en Arabie Saoudite, en Europe et au Madison Square Garden », confiait le maître du RKO dans l’émission Ringer Wrestling l'année dernière. Sauf pépin de santé de l’intéressé, Randy Orton devrait donc être de la partie d’autant qu’il fait partie du roster de Smackdown.



Cody Rhodes

Lui aussi sera présent, alors qu’il s’est imposé comme l’une des nouvelles têtes de gondole de la WWE. Cody Rhodes figure sur la première affiche promotionnelle de "Backlash" et devrait avoir une place de choix sur la carte du show, fort de son statut. The American Nightmare pourrait même débarquer avec la ceinture de Roman Reigns alors qu’une revanche entre les deux à "WrestleMania 40" pourrait être proposée.

CM Punk

C’est l’une des grandes questions qui se posent… CM Punk viendra-t-il à Lyon suite à son retour tonitruant à la WWE, près de dix ans après son départ ? Le natif de Chicago a disputé son premier match le 26 décembre dernier au Madison Square Garden contre Dominik Mysterio et enchaînera par un autre combat dans la nuit de samedi à dimanche, toujours dans un show non-télévisé. CM Punk semble disposer d’un calendrier allégé avec seulement deux autres apparitions officialisées pour l’heure pour le mois de janvier, en plus du "Royal Rumble" le 27. Reste à voir ce qu’il en adviendra d’ici mai, alors qu’un choc contre Seth Rollins est pressenti pour "WrestleMania 40". La revanche pourrait bien avoir lieu à Lyon…



💥 On fête déjà le premier mois de ce moment historique



L’année 2024 s’annonce encore si imprévisible 🤩pic.twitter.com/Nm8YyzDAEq — Bernard Colas (@BernardCls) December 25, 2023

Brock Lesnar