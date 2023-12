MMA - UFC : Michael Chandler attaque Conor McGregor sur ses entraînements

Florian Barré

Alors que le retour de Conor McGregor se fait attendre depuis des mois, Michael Chandler commence lui aussi à s’impatienter. Si les deux hommes se connaissent bien puisqu’ils se sont affrontés en tant que coach sur le show « The Ultimate Fighter », l’Américain espère avoir l’opportunité de combattre The Notorious pour la première fois dans une cage à l’UFC. Il remet cependant la forme de l’Irlandais en question.

On ne sait toujours pas quand Conor McGregor reviendra. Parfois annoncé à l’UFC 300 en avril prochain, parfois annoncé de retour en juillet 2024, The Notorious ne connaît ni la date, ni le lieu, ni l’adversaire qu’il affrontera pour la première fois depuis le 11 juillet 2021. Un retour qui prend du temps et qui l’agace : « Les saoudiens me parlent d’affronter Pacquiao, l’UFC me propose rien. Donnez-moi quelque chose. »

« Je commence à perdre patience »

« Je devais faire mon retour en avril 2024, et même en décembre » a balancé l’Irlandais le week-end dernier, au micro de talkSPORT , lors d’une grande soirée boxe en Arabie saoudite. « Pour tout ce que j’ai apporté à ce sport, je vends plus qu’eux tous réunis, personne dans l’histoire des sports de combat n’a été traité comme je suis traité actuellement… Ils devraient ouvrir ces p*tains de vannes pour moi. J’attends. Je commence à perdre patience. » Toujours est-il que Conor McGregor n’est pas le seul à s’impatienter. En effet, Michael Chandler commence à se lasser…

Chandler doute de la véracité des entraînements de McGregor