Boxe : Double combat en préparation ? Le manager de Ngannou fait une annonce

Florian Barré

Depuis sa défaite en boxe anglaise contre Tyson Fury, Francis Ngannou a faim. La preuve en est, les combats du week-end opposant Anthony Joshua à Otto Wallin et Deontay Wilder à Joseph Parker ont fait réagir le Camerounais. Il n’est d’ailleurs pas le seul puisque son manager a également pris le temps de publier un message surprenant sur un probable double affrontement à venir contre « AJ ».

Ancien pensionnaire de l’UFC, dont il a été champion de la catégorie poids lourds, Francis Ngannou a signé au PFL il y a quelques mois. En attendant de trouver chaussure à son pied dans l’organisation, The Predator teste ses capacités en boxe anglaise, non pas pour essayer de remporter une ceinture mais pour faire de « beaux combats, taper des gens, éviter de me faire taper […] et prendre un petit peu d’oseille. » Après avoir perdu à la décision contre Tyson Fury en octobre, Ngannou espère retourner rapidement dans le ring et pourrait le faire contre un autre colosse de sa division selon son manager.

MMA : Conor McGregor s’en prend violemment à l’UFC ! https://t.co/RMg7eYcCgj pic.twitter.com/SUrLv0rr4y — le10sport (@le10sport) December 25, 2023

La proposition du clan Ngannou

Alors qu’Anthony Joshua a combattu samedi dernier, s’imposant au cinquième round contre le Suédois Otto Wallin, Francis Ngannou a réagi sur X, d’un « superbe performance ce soir AJ… » Un message qui montre bien l’intérêt du Predator pour Joshua et qui a été confirmé par son manager Marquel Martin : « Voilà ce que j’en pense. Un accord pour deux combats Joshua vs Ngannou. L’Arabie saoudite et après… l’Afrique. Vous l’avez entendu ici en premier. »

Joshua prime sur Wilder et Fury ?