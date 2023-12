MMA : Leon Edwards de retour à l’UFC 300 contre Shavkat Rakhmonov ? C’est en bonne voie

Florian Barré

Après avoir validé sa deuxième défense de titre en surclassant Colby Covington samedi dernier, lors de l’UFC 296, Leon Edwards pourrait ne pas trop tarder avant de retourner dans l’octogone. En effet, selon Dave Lovell, coach du champion welterweight, Dana White pourrait booker son athlète lors de l’UFC 300, le 13 avril prochain. Et il a même donné sa préférence concernant son adversaire.

C’est par un triomphe largement mérité de Leon Edwards sur Colby Covington que s’est achevée cette année de combats à l’UFC. Après sa victoire contre Kamaru Usman, le combattant jamaïcain remettait sa ceinture en jeu pour la 2e fois samedi dernier. Proche de faire plier l’Américain par soumission, Rocky s’est finalement imposé à la décision unanime : « J’aurais pu le terminer sur des étranglements. C’est un très bon athlète. Je voulais faire du grappling avec lui. Je suis un combattant de MMA, je voulais montrer que je suis fort partout. C’est ma 2e défense de titre. Je suis sur une série de 12 combats sans défaite. » a-t-il lâché après coup.

Edwards à l’UFC 300 ?

Sur une incroyable lancée, l’idée pour le clan d’Edwards serait de rapidement repartir au combat. Et il semblerait que ce soit aussi le souhait de l’UFC, qui prépare une carte exceptionnelle pour le 13 avril prochain. En effet, Dana White l’a annoncé, l’UFC 300 comptera parmi les plus grandes soirées de l’histoire du MMA, avec une panoplie de grands noms, dont celui, peut-être, de Leon Edwards. En effet, ce mercredi, Dave Lovell (entraîneur d’Edwards) était l’invité d’Ariel Helwani dans l’émission The MMA Hour . Il a déclaré que l’organisation pourrait booker Rocky sur la carte de l’UFC 300, qui se tiendra seulement 4 mois après son combat à l’UFC 296.

Belal Muhammad, Gilbert Burns ou Shavkat Rakhmonov ?