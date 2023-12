MMA : C’est officiel, deux Français seront sur la carte principale de l’UFC prochainement

Florian Barré

On le savait depuis quelques semaines, le 4 février prochain, les combattants français Nassourdine Imavov et William Gomis remettront les gants à l’UFC. Mais selon une information relayée par RMC Sport, les deux athlètes auront l’honneur d’être programmés, ensemble, sur la carte principale. Une très bonne nouvelle en matière de visibilité pour les deux hommes.

Alors que les Tricolores William Gomis (poids plumes) et Nassourdine Imavov (poids moyens) continuent de progresser dans leurs divisions respectives à l’UFC, ils auront la chance de performer le 4 février prochain sur la carte principale de l’organisation. Pour son quatrième combat à l’UFC, William Gomis affrontera l’Arménien Melsik Bagdasaryan dans une rencontre prévue en trois rounds chez les -66kg. Bagdasaryan est un combattant âgé de 32 ans qui totalise 10 combats professionnels en MMA dont 8 victoires. Sur ses 8 succès, 5 sont par TKO.

William Gomis toujours invaincu à l’UFC

Arrivé à l’UFC en juillet 2021, Bagdasaryan a une fiche de 3-1 avec l’organisation. Lors de sa dernière sortie, il s’est imposé par décision face à Tucker Lutz (12-3). De son côté, Gomis, 26 ans, accuse un palmarès de 13-2 et reste invaincu à l’UFC avec 3 succès dont un avant la limite. Lors de sa dernière sortie, qui fut lors de la seconde édition de l’UFC Paris, « le jaguar » avait vaincu son compatriote Yanis Ghemmouri sur un arrêt de l’arbitre discutable (coup proche des parties intimes). William Gomis ne sera pas le seul Français a combattre lors de cet événement puisqu’il aura l’occasion de retrouver son ancien partenaire d’entrainement Nassourdine Imavov qui aura l’honneur de combattre lors du combat principal face à Roman Dolidze.

Le top 10 en vue pour Imavov

Le 4 février prochain, Imavov fera son deuxième main event à l’UFC. En effet, après avoir perdu contre Sean Strickland il y a près d’un an et après avoir vu le combat qu’il dominait contre Chris Curtis se terminer par un no-contest, celui qui est classé numéro 12 chez les middleweights va affronter le numéro 7 de cette catégorie : Roman Dolidze. Ce dernier est un spécialiste des finitions (7 KO et 3 soumissions sur 12 victoires) et reste lui sur une défaite, sur décision unanime, face à Marvin Vettori en mars 2023. Imavov aura ainsi l'opportunité de faire une entrée remarquée dans le top 10 en cas de succès.