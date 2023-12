MMA : Une pépite française échoue aux portes d’un exploit retentissant

Florian Barré

La nuit dernière, Salahdine Parnasse avait rendez-vous avec l’histoire. Face à un combattant plus lourd de dix kilos, le natif d’Aubervilliers visait une troisième ceinture de rang, ce dans trois catégories différentes. Du jamais vu dans l’histoire du MMA ! Après avoir dominé les catégories poids plumes et poids légers au KSW, Parnasse s’est attaqué au champion des poids mi-moyens. Une marche un peu trop haute pour le moment.

Il a raté le coche de peu. Salahdine Parnasse s’est incliné ce samedi soir face à Adrian Bartosinski, champion incontesté et invaincu des poids mi-moyens du KSW. Celui que l’on surnomme « le Mbappé du MMA français » a malgré tout réalisé une performance exceptionnelle. En effet, jamais personne n’avait emmené le Polonais au-delà du troisième round. Alors qu’il pèse 10kg de moins, Parnasse a été, lui, au bout des cinq rounds prévus lors d’un combat pour le titre.

« Je vais revenir plus fort »

Autre preuve de l’incroyable guerre qui a existé entre les deux hommes : pour la deuxième fois seulement, Bartosinski a dû attendre la décision des juges avant de célébrer sa victoire. Toujours invaincu, « Bartos » a tremblé. « Cétait un combat très disputé, très dur. J’ai fait une décision avec un mec qui pèse 10 kilos de plus que moi » a concédé Parnasse après l'affrontement. « J’ai montré que j’étais un vrai combattant. Il m’a dominé au niveau du ‘cage control’. J’ai senti qu’il était plus puissant que moi mais ça fait partie du jeu. Je vais revenir plus fort, m’entraîner encore plus dur pour ramener d’autres trophées à la maison et faire kiffer toutes les personnes qui m’ont soutenu. »

