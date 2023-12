MMA : L’avenir s’éclaircit pour Ciryl Gane chez les poids lourds

Florian Barré

Quel sera le prochain adversaire de Ciryl Gane ? Jon Jones ? Stipe Miocic ? Tom Aspinall ? Sergei Pavlovich ? Jailton Almeida ? C’est la grande question qui subsiste chez les heavyweight de l’UFC. Une chose est sûre, les deux premiers combattants susmentionnés sont déjà bookés ensemble pour la fin d’année 2024 et Almeida vient tout juste d’être programmé pour l’UFC 299.

Lors de l'UFC Fight Night 231 en novembre, Jailton Almeida devait affronter Curtis Blaydes dans un main event de cinq rounds. Blaydes s'est retiré en raison d'une blessure et a été remplacé par Derrick Lewis. Un changement qui n’a pas perturbé Almeida, qui s’est imposé devant son public par décision unanime. Quelques jours plus tard, lors de l’UFC 295, Sergei Pavlovich s’est incliné contre Tom Aspinall. Le Britannique a ainsi remporté la ceinture intérimaire des poids lourds et a vu l’intérêt de Ciryl Gane croître à son égard. Pour autant, Aspinall n’a pas voulu de cette fumée et a demandé au « Bon Gamin » d’aller voir du côté d’Almeida pour son prochain combat.

Pas d’Almeida pour Gane !

On pouvait alors imaginer un combat entre Ciryl Gane et Jailton Almeida. Mais mardi dernier, MMA Fighting a annoncé que le Brésilien affronterait Curtis Blaydes le 9 mars 2024 à l'occasion de l'UFC 299. Un combat reprogrammé alors que l'Américain s'était blessé et avait été remplacé par Derrick Lewis début novembre. Pour « Bon Gamin », c'est une bonne nouvelle puisque cela signifie qu'il n'affrontera aucun des deux lors de sa prochaine apparition dans l'octogone. Les possibilités sont désormais limitées pour le Tricolore, ce qui permet d'y voir un peu plus clair sur son futur au sein de la catégorie.

Sergei Pavlovich ou Tom Aspinall ?

Si l’on considère que Ciryl Gane n’ira pas combattre un élément mal classé des poids lourds, surtout après avoir affronté Serghei Spivac en septembre, il ne reste plus que deux options : Sergei Pavlovich ou Tom Aspinall. Étant donné que le Russe a récemment perdu contre le Britannique, la logique voudrait que Gane refasse ses classes contre le « plus faible » sur le papier. De plus, Almeida, qui veut devenir champion incontesté de sa catégorie, n’est attiré que par un combat contre Jon Jones ou Stipe Miocic pour le moment. Toujours est-il que c’est bien Aspinall qui est la meilleure des deux options pour le pensionnaire du MMA Factory, s’il veut avoir l’opportunité de lutter à nouveau pour la ceinture rapidement.