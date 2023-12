MMA - Boxe : Le prochain très grand adversaire de Ngannou enfin dévoilé

Florian Barré

Le 28 octobre dernier, Francis Ngannou a fait ses débuts sur le ring de boxe. Le Camerounais, ancien champion incontesté des poids lourds de l’UFC, a commencé son aventure en anglaise face à l’une des plus grandes légendes de l’histoire de la discipline et à la surprise générale, n’a pas démérité. Ainsi, une revanche serait déjà en préparation selon Eddie Hearn, manager d’Anthony Joshua.

À désormais 37 ans, on pourrait facilement penser que Francis Ngannou arrive sur la fin de sa carrière dans les sports de combat. Que nenni ! The Predator semble prêt à vivre une année 2024 à plein régime, lui qui n’a combattu qu’une seule fois en quasiment deux ans. Il est vrai, le natif de Baltié évolue dans une catégorie qui favorise la longévité. Durant sa carrière en MMA, l’UFC l’a très peu utilisé (une fois par an en moyenne), ce qui a fortement limité les dégâts subis. Désormais, Ngannou semble plutôt se consacrer à la boxe anglaise et malgré sa défaite à la décision contre Tyson Fury, il en redemande déjà.

Ngannou vs Fury II, déjà acté ?

En effet, lors de son passage dans une récente édition de The MMA Hour , animé par Ariel Helwani, le promoteur Eddie Hearn a affirmé que le deuxième opus de la rivalité entre Tyson Fury et Francis Ngannou était « presque acté » : « J’ai contacté Francis Ngannou et son équipe pour leur dire que nous étions prêts à négocier l’organisation d’un combat contre Anthony Joshua. Il n’a jamais répondu. Connaissant un peu le business, je pense que Ngannou contre Fury 2 est déjà prévu et presque signé pour après Fury contre Usyk. Après le premier combat je pense que Ngannou est persuadé de pouvoir battre Fury. En attendant la revanche il n’a aucun intérêt à combattre un petit nom. »

« Il doit tirer profit au maximum »