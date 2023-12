MMA : Une star de l’UFC se dit prête à affronter Benoît Saint-Denis !

Florian Barré

Peu médiatisé en début d’année dernière, Benoît Saint-Denis commence peu à peu à obtenir le respect de sa catégorie à l’UFC. En effet, après sa victoire contre Matt Frevola à l’UFC 295, le « God of War » a attiré l’attention d’un cador des poids légers. Et si, on est encore très loin d’un combat pour la ceinture, voilà la preuve que ses pairs le prennent très au sérieux, ce malgré sa 12e place dans la division.

Hauteur d’une progression fulgurante en 2023 avec trois combats sur trois remportés entre juillet et novembre, Benoît Saint-Denis a su se faire une place parmi les 15 meilleurs combattants de -70 kg de l’UFC. Une performance qui semblait hors de portée il y a encore quelques mois. Désormais, BSD espère pouvoir affronter un membre du top 10 lors de son prochain combat. « Je pense qu’un (Mateusz) Gamrot ou un (Beneil) Dariush me permettrait, en cas de grosse performance, de me positionner directement contre Dustin Poirier, Justin Gaetje, ou Arman Tsarukyan. » a-t-il avoué au Figaro samedi dernier.

Saint-Denis « est vraiment impressionnant » selon Beneil Dariush

Et s’il a donné sa préférence à Gamrot (6e), BSD a vu son autre cible répondre à ses envies. Récent invité de la Submission Radio , Beneil Dariush - redescendu 8e chez les poids légers après sa défaite contre Arman Tsarukyan - a désigné les potentiels adversaires qui pourraient l’intéresser… et a cité de lui-même le Nîmois : « Je ne suis plus dans une position où je peux me permettre de choisir mes combats. Avant, je pouvais réclamer de combattre pour la ceinture et d’affronter les meilleurs de la division, mais maintenant, ce n’est plus le cas. Donc vous savez quoi ? Ce Benoît Saint-Denis, c’est une autre option. J’ai vu quelques uns de ses combats, et à vrai dire, je pense qu’il est vraiment impressionnant. »

Saint-Denis vs Dariush à l’UFC Paris 3 ?

Ancien membre du Top 4 des -70kg, Dariush doit désormais prouver qu’il a encore des ressources. Avec cette déclaration, l’athlète de 34 ans, qui n’en reste pas moins une référence de la catégorie qu’il a intégrée en janvier 2014 et dans laquelle il a déjà remporté 16 victoires, met l’eau à la bouche de nombreux fans. Reste à savoir s’il pourrait également intriguer les matchmakers de l’UFC et si c’est le cas, à quelle date ? Compte tenu de la bonne santé actuelle des deux principaux concernés, un choc d’ici mars ou avril, potentiellement pour le prochain UFC Paris, n’est pas à exclure.