MMA : Ngannou ouvert à un combat contre Jon Jones mais loin de l’UFC

Depuis près d’un an, l’ancien champion incontesté des poids lourds de l’UFC, Francis Ngannou, a tourné le dos à l’organisation reine du MMA, laissant ainsi sa ceinture vacante. Son titre a été récupéré par le légendaire Jon Jones après un combat expéditif remporté contre Ciryl Gane en mars dernier. Depuis, le Camerounais rêve d’affronter « Bones » mais pas question de retourner à l’UFC !

À la suite de désaccords trop importants avec l’UFC, notamment financiers, Francis Ngannou a fait ses valises en janvier 2023. The Predator n’a pas renouvelé son contrat au sein de la Grande Ligue du MMA et a rejoint quelques semaines plus tard le PFL. Et puisqu’il ne veut plus entendre parler de Dana White, Ngannou essaie tant bien que mal de ramener quelques gros noms dans sa nouvelle organisation, à l’instar de Jon Jones, actuel champion heavyweight de l’UFC. L’objectif est de retrouver l’octogone rapidement et pas contre n’importe qui.

« Je suis prêt pour ce combat »

Alors voilà, en dehors de son récent combat contre Tyson Fury en boxe anglaise, le natif de Batié est resté éloigné de l’octogone bien trop longtemps. Depuis des mois, Ngannou milite pour affronter Jon Jones et l’a bien rappelé au Club Shai Shai sur YouTube : « Je suis au PFL, mais ils peuvent faire la même chose qu’ils ont fait avec Floyd Mayweather et Conor McGregor. Je ne sais pas ce qu’ils veulent faire, mais je suis prêt tant qu’ils peuvent trouver un moyen. Je suis prêt pour ce combat. Pas pour retourner à l’UFC, mais simplement pour affronter Jon Jones ».

Ngannou doit se trouver un autre adversaire

Malheureusement, cela paraît bien compliqué. Non seulement Jon Jones ne répond pas à Ngannou, mais en plus il va passer son année 2024 à préparer un autre combat pour l’UFC : celui contre Stipe Miocic. Prévu initialement en novembre dernier, le combat entre les deux hommes a dû être repoussé en raison d’une blessure importante au pectoral pour « Bones ». Enfin, rien n’indique que Jones poursuivra encore sa carrière une fois cette guerre effectuée.