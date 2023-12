MMA : Pour la couronne, un champion UFC promet d’humilier son prochain adversaire

Florian Barré

Le champion incontesté des poids plumes, Alexander Volkanovski, a juré d'«embarrasser» son nouveau challenger au titre, Ilia Topuria, avant la confrontation pour le titre à l'UFC 298 en février 2024. Il affirme que le prétendant géorgien doit être reversé d'un cran ou deux et qu’il ne mérite pas un combat pour le titre à l’heure actuelle. Des mots forts qui risquent d’énerver le principal intéressé.

Alexander Volkanovski, légendaire champion des poids plumes et ancien combattant numéro un P4P, a récemment fait la une de l'UFC 294 en octobre à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis, subissant sa première défaite par TKO dans l'organisation, à cause d’un high-kick reçut au premier round par Islam Makhachev chez les poids légers. Avec peu de temps pour se préparer, The Great cherchait à devenir champion du monde des deux divisions contre son plus grand adversaire à ce jour. Un rêve qui semble s’éloigner encore un peu plus.

Volkanovski est déjà prêt à en découdre

Désormais, Volkanovski est sur le point de défendre sa couronne poids plumes contre Ilia Topuria à l'UFC 298 en mars. Partageant ses réflexions sur son futur adversaire - qui a dernièrement battu l’ancien challenger intérimaire pour le titre, Josh Emmett - Volkanovski affirme qu’il doit l’humilier : « Ce type (Ilia Topuria) pense que c'est lui. C'est marrant. Pour ma part, j'ai toujours voulu gagner mes galons. Gagnez ces postes, mettez-moi là-dedans et gagnez ce respect. Ce type se fait juste donner des choses et probablement même pas tant que ça, mais il pense que c'est lui. Ce qui est beau, c’est que je peux donner une leçon à un enfant. » a déclaré The Great à Who The Fook is That Guy.

« Je jouerai au professeur dans les prochains mois »