MMA - UFC : Pour stopper Alex Pereira, une célébrité est prête à pousser Daniel Cormier à sortir de sa retraite

Florian Barré

Il n’y a jamais eu autant de battage médiatique autour d’Alex Pereira qu’en ce moment. En effet, le Brésilien est devenu champion des poids mi-lourds de l'UFC le mois dernier après avoir été champion chez les moyens. Pour autant, l’ancien coach de Georges Saint-Pierre et propriétaire du Tristar Gym, Firas Zahabi, n'y adhère pas complètement. L’homme de 43 ans pousse même l’ancienne star de l’UFC, Daniel Cormier, à réagir.

Avec sa victoire à l'UFC 295 le 11 novembre, Alex Pereira n'est devenu que le neuvième combattant de l'histoire de l'UFC à remporter la ceinture dans deux catégories de poids différentes. Pour être tout à fait juste, Pereira a même réalisé cet exploit dans deux sports et organisations différents, après avoir été champion des poids moyens et mi-lourds sous la bannière du « Glory Kickboxing ». Cependant, aucun combattant de l'UFC n'a jamais remporté de titres dans trois divisions de poids différentes. Si Pereira devait passer chez les poids lourds, pourrait-il être le premier ?

MMA - UFC : Indignement général après l’arrêt tardif d’un combat https://t.co/cj2np3ECYc pic.twitter.com/69b9iDqCDI — le10sport (@le10sport) December 3, 2023

« Cormier doit intervenir »

Firas Zahabi a donné son avis sur le potentiel de Pereira chez les poids lourds dans une récente vidéo YouTube, admettant qu'il ne donne aucune chance au Brésilien dans sa quête de titre dans trois divisions différentes. Il a ainsi déclaré que si Pereira devait un jour affronter Jon Jones, le combat serait une victoire rapide pour l'actuelle superstar des poids lourds. Et si « Poatan » était amené à remporter le titre des poids lourds, Zahabi a laissé entendre que Daniel Cormier (44 ans) pourrait sortir de sa retraite pour se battre et remporter à nouveau le titre avant de repartir : « Si Jon Jones était sur la photo, ce serait un round rapide – un round et demi maximum, deux rounds, au mieux, lors du meilleur jour de Pereira. Si Pereira gagne le combat, Cormier doit intervenir, remporter le titre, puis prendre sa retraite. C'est ce que je ferais. »

Jones, toujours numéro un chez les mi-lourds selon Zahabi