MMA : Surprise, un champion de l’UFC change de catégorie !

Florian Barré

Aljamain Sterling, dont la séquence de neuf victoires consécutives a été interrompue par le nouveau champion Sean O'Malley en août, est depuis plusieurs mois lié à un changement de catégorie. C’est désormais officiel, à 34 ans l'un des plus gros combattants de la division poids coq (-61kg) va passer chez les poids plumes (-66kg). Une décision qui surprend Daniel Cormier.

Après neuf victoires consécutives et trois défenses de titre réussies, Aljamain Sterling a perdu la ceinture des poids coqs contre Sean O'Malley par TKO au deuxième round plus tôt cette année, à l’UFC 292. N'ayant pas obtenu une revanche immédiate contre O'Malley, Sterling semble maintenant avoir l'intention de monter en catégorie avec l’objectif de s’imposer comme le meilleur des featherweight : division dominée par Alexander Volkanovski.

MMA : Les meilleurs prétendants à l'UFC sans victoire contre des adversaires classés https://t.co/oLkguPSIKY pic.twitter.com/I1akkLrP5Y — le10sport (@le10sport) November 30, 2023

« Les gens peuvent dire ce qu’ils veulent »

C’est sur le « Mighty Podcast » de Demetrious Johnson que Sterling a confirmé qu’il était temps de changer : « Je faisais 81kg, un peu plus lourd que 81kg. Ce n'est pas un 81kg sain, mais je pourrais y monter. Je me sens bien au combat là où j'en suis en ce moment. 77kg, c'est un bon poids de santé pour moi. Je ne suis pas gros. J'ai des abdos. Je ne sais pas comment j’ai combattu en -de 61kg et je ne sais pas comment je l'ai fait pendant si longtemps. J'ai fait les tests et mes chiffres disaient que j'étais 26,7% au-dessus de la limite de catégorie de poids par rapport à tous les autres poids coq. Je fais le poids. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Je pense que si je veux monter, pourquoi ne pas viser les étoiles. »

Cormier se méfie du choix de son protégé