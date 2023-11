MMA - UFC : Pas de Ciryl Gane, Aspinall veut combattre Miocic

Florian Barré

Tom Aspinall sait contre qui il veut que sa première défense intérimaire du titre des poids lourds de l’UFC se déroule. Lors de l’UFC 295, le Britannique a battu le Russe Sergei Pavlovich par KO, devenant ainsi champion intérimaire en attendant le combat entre Jon Jones (blessé) et Stipe Miocic. Et si certains attendent un affrontement contre Ciryl Gane, Aspinall lui, demande un combat contre Miocic pendant la rémission de Jones.

L'UFC 295 a subi un coup dur tardif lors de sa préparation au début du mois. Le grand Jon Jones était sur le point de défendre son premier titre en tant que détenteur incontesté du titre des poids lourds de l'UFC, contre Stipe Miocic. Mais Bones, a malheureusement été contraint d’abandonner le combat après avoir subi une déchirure d'un muscle pectoral. La légende devrait désormais être mise à l’écart pendant environ huit mois. De ce fait, le co-événement principal a été déplacé entre Tom Aspinall et Sergei Pavlovich. Combat remporté par le Britannique grâce à un KO survenu au bout de 69 secondes.

MMA : Pas de Conor McGregor à l'UFC 300 ? https://t.co/MBeZ17KlJL pic.twitter.com/LECMGxFBru — le10sport (@le10sport) November 26, 2023

Aspinall veut Miocic

Désormais, Tom Aspinall, 30 ans, pense qu'il n'y a rien de plus approprié qu’une confrontation avec Miocic comme première défense pendant que Jones guérit. « Stipe était prêt à partir il y a deux semaines quand il était censé combattre Jon Jones, contre qui d'autre vais-je combattre à ce stade ? Jon Jones est blessé, qu’est-ce qui a du sens en ce moment ? » a-t-il déclaré à The Mac Life. « Ce serait épique. Stipe est l’un de mes combattants préférés de tous les temps. Je crois qu'il est le meilleur poids lourd de tous les temps et je veux voir ce que ça fait d'entrer dans l'octogone avec le meilleur poids lourd de tous les temps et je veux en faire l'expérience avant de prendre ma retraite, ce qui sera dans très longtemps, mais plus important encore, avant qu'il ne prenne sa retraite. » Pour rappel Miocic a déjà 41 ans.

Pourquoi Ciryl Gane est-il laissé de côté ?

Une rivalité mineure pourrait se construire entre Aspinall et Gane après que le Français ait exprimé son intérêt pour le nouveau champion après sa victoire contre Pavlovich. Pour rappel, lorsque Gane a récemment rebondi avec un gros succès sur Serghei Spivac en septembre, Aspinall a appelé Gane mais a reçu un manque d'intérêt de la part du « Bon Gamin ». Les deux combattants s’évitent tour à tour. « Ciryl [Gane] et [Jailton] Almeida devraient se battre. Je m'en tiens à cela. Je combattrai le vainqueur, mais je pense qu'ils sont tous les deux de bons combattants, évidemment, mais je pense que je suis plus intéressé par Stipe en ce moment. » a conclu Aspinall.