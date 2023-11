WWE - CM Punk : Coup de tonnerre en vue ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

C’est l’un des noms les plus controversés de l’histoire du catch. À 45 ans, CM Punk, de son vrai nom Phil Brooks, est plus que jamais au cœur des rumeurs alors que la WWE s’apprête à organiser les Survivor Series depuis Chicago, sa ville d’origine. L’ancien champion du monde fera-t-il son retour dans la nuit de samedi à dimanche ? Les paris sont lancés, un sujet épineux aux yeux de tous.

Visage phare de la WWE au début des années 2010, avec un règne de 434 jours comme champion du monde, CM Punk sera incontestablement dans l’esprit de tous les fans de catch dans la nuit de samedi à dimanche. Celui qui compte presque autant de détracteurs que de soutiens à cause de sa forte personnalité est en effet au cœur des rumeurs alors que la WWE propose dans la banlieue de Chicago les Survivor Series, l’un de ses rendez-vous annuels mythiques. Libre de tout contrat, CM Punk avait claqué la porte de l’organisation reine du divertissement sportif en 2014, mécontent de son utilisation. Le début d’une brouille qui n’a depuis jamais officiellement pris fin, sans empêcher les rumeurs de reparaître au fil des années.

« Je ne dirai jamais jamais »

« Je ne dirai jamais jamais , répondait en 2022 Triple H, l'ancienne gloire de la WWE désormais à la direction de la compagnie concernant un retour de CM Punk. Mais le désir doit être présent de tous les côtés pour que les choses arrivent ». Le principal intéressé, lui, se joue des rumeurs. Interrogé il y a un mois sur l’antenne de 670 The Score sur une apparition surprise aux Survivor Series, CM Punk avait répondu avec un certain sarcasme. « Je crois que c'est complet. Les billets sont difficiles à obtenir , expliquait-il. Je ne veux briser le rêve de personne. Je suis chez moi et je profite du beau temps de Chicago. J’ai une blessure dans la famille. Mon chien [Larry] s'est rompu le ligament croisé antérieur. Je passe littéralement mon temps avec lui. Je sais que cela peut paraître un peu fou, mais c'est mon fils, je m'en occupe et je le traite comme tel. Tout s'est arrêté. J'ai la chance de pouvoir prendre du temps pour tout, j'ai annulé deux ou trois choses que j'avais prévues ». Dans les jours qui ont suivi, CM Punk a continué à taquiner ses fidèles à travers plusieurs stories sur Instagram semant volontairement le doute. « Je m’entraîne ! », écrivait-il sur l’une d’elles, avec en fond musical une reprise de "War Pigs" de Black Sabbath, morceau justement choisi par la WWE pour les Survivor Series.

De nombreux indices laissent penser que CM Punk pourrait revenir, mais...

D’après le très sérieux site spécialisé Fightful , CM Punk, semblant n’écarter aucune piste pour son avenir, attendait dernièrement un appel de la WWE, mais cette dernière affirmait quant à elle en privé qu’une telle possibilité était exclue, et ce même si le catcheur aurait confié à un proche avoir échangé avec un dirigeant. Une position que la compagnie affichait encore ces dernières heures. Pourtant, impossible de ne pas voir la WWE se jouer aussi de la situation, les références au catcheur ayant été nombreuses depuis que le principal concerné a quitté la All Elite Wrestling (AEW), la concurrente principale de la WWE aux États-Unis. Il en est de même pour les personnes directement impliquées ou non dans ce dossier. Dernier exemple en date vendredi, avec la publication d’une toute nouvelle version du morceau "Cult of Personality" par le groupe Living Colour, utilisé par CM Punk pour ses entrées, ce qui a relancé les spéculations sur les réseaux sociaux.

Une attitude qui ne laisse personne indifférent

Pour comprendre pourquoi le sujet est si sensible, et suscite de très nombreuses réactions au sein de la communauté de fans, il convient de rappeler la forte personnalité d’un catcheur à la grande gueule qui n’a jamais hésité à dire tout haut ce qu’il pensait, de quoi le propulser sur le devant de la scène à la WWE tout en créant un clivage : admiré ou détesté, CM Punk a su devenir un personnage à part entière bousculant les codes de la discipline. « C'est un type bizarre , tentait d’expliquer Triple H il y a quelques années dans le Broken Skull Sessions. C’est difficile de le connaître, il ne parle pas, il ne communique pas bien ».

Son passage à l’AEW ces deux dernières années reflète la relation ambiguë qu’entretient CM Punk avec le monde du catch. Accueilli en héros à Chicago un soir d’août 2021 après sept années d’absence sur un ring, il débarqua cet été à Wembley sous les hués et insultes d’une grosse partie de l’enceinte londonienne qui n’avait pas oublié l'altercation survenue quelques mois auparavant dans les vestiaires entre Punk et plusieurs talents influents de l’entreprise (Kenny Omega et The Young Bucks, catcheurs et vice-présidents de l’AEW) pour ce qui fut son dernier match dans la compagnie. La foule anglaise ne savait pas à ce moment-là qu’une autre bagarre avait éclaté quelques minutes auparavant en coulisse, provoquant cette fois-ci le licenciement de CM Punk.

« Je ne veux pas qu'il revienne »

Difficile alors d’imaginer la WWE le rappeler sans avoir consulté au préalable des membres influents du vestiaire, au risque de semer le chaos en interne, d'autant que certains ont un avis catégorique. « Je n'apprécie pas Phil (le vrai nom de CM Punk, ndlr), c'est un idiot. Ils l'ont découvert là-bas (à l'AEW), on le savait déjà ici. Je ne veux pas qu'il revienne, va faire autre chose », lâchait notamment la star de la WWE Seth Rollins au micro Wrestling Inc en début d’année. D’autres se montrent moins catégoriques et plus pragmatiques, à l’image de Roman Reigns, le visage de la compagnie. « Si c'est quelque chose que les fans peuvent soutenir et qui peut vraiment les faire s’accrocher au produit, je suis prêt à le faire , lâchait le champion incontesté de la WWE en 2021 dans le podcast Load Management , sans pour autant afficher sa sympathie envers Punk. Je n'aime pas ce type, et je ne connais pas beaucoup de gens qui l'aiment, mais je suis prêt à faire passer le business en premier et à faire du très bon contenu si c'est le cas. Mais oui, il a probablement besoin d'être giflé plusieurs fois pour se remettre les idées en place ».

Randy Orton, absent depuis un an et demi pour cause de blessure, sera lui bien présent aux Survivor Series. Un retour officialisé lundi par la WWE, qui ne voulait pas faire croire aux fans que CM Punk serait le dernier participant au WarGames Match qui aura lieu samedi. Une manière de préparer la foule de Chicago à ne pas voir le revenir, ou bien de mieux les surprendre…