MMA : Cédric Doumbè pense envoyer GregMMA à l’hôpital

Florian Barré

Ça n’a jamais été l’amour fou entre Cédric Doumbè et Gregory Bouchelaghem, alias GregMMA. Personnages incontournables du MMA français, les deux combattants aiment se lancer des petites piques par médias interposés depuis quelques mois. Et cette fois-ci, c’est « The Best » qui a remis de l’huile sur le feu en affirmant avec certitude pouvoir envoyer son vis-à-vis à l’hôpital s’ils étaient amenés à s’affronter dans une cage.

Avant que Cédric Doumbè n’éteigne la lumière chez Jordan Zébo, en septembre dernier, le combattant - youtubeur GregMMA, s’exprimait déjà au sujet des tensions présentes entre le Camerounais et lui : « Il n'y a pas de beef, c'est un gamin. J'ai dit que Baki le battait. C'est bon frérot, calme-toi, c'est un avis. Je pense qu'il te bat, point barre. Tu penses que Ngannou me bat ? Eh bah je m'en fous. » Gregory Bouchelaghem, de son vrai nom, avait également lancé une menace au micro d’Ilies MKT : « Nan, sinon je le prends pour un vrai combat en moins de 90. Je crois qu'il est autour de ce poids dans la vie de tous les jours. Après, frérot, si je le chope, il n'est pas bien. »

MMA : McGregor, Edwards, Poirier… l’UFC 300 s’annonce déjà grandiose https://t.co/wPuKUDmrXt pic.twitter.com/F28VGJrQn1 — le10sport (@le10sport) November 17, 2023

« C’est un extraterrestre »

Finalement, depuis la victoire en neuf secondes de Doumbè contre Zébo, GregMMA semble revoir un peu ses précédents dires puisque au micro d’ ActuMMA , l’homme de 45 ans s’est ravisé : « Doumbè ? C’est un extraterrestre de la boxe pied-poing et finalement en MMA, il est très bon, on va pas mentir. » Mais le Camerounais est sans doute resté sur les anciens propos de Gregory Bouchelaghem concernant « Baki » et s’est ainsi montré humiliant sur ses réseaux sociaux.

Doumbè provoque encore GregMMA