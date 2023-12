MMA : Un champion de boxe remet Cédric Doumbè en place

Florian Barré

Comme à son habitude, Cédric Doumbè parle beaucoup sur les réseaux sociaux. Récemment, le tombeur de Jordan Zébo au PFL a affirmé être capable de prendre n’importe quel boxeur dans le ring. Une déclaration qui a attisé bon nombre de réactions parmi les observateurs, notamment celle de Kevin Lele Sadjo. Le boxeur franco-camerounais de 33 ans a demandé à « The Best » de rester dans sa discipline : le MMA.

Quelques minutes après sa victoire par TKO contre l’Argentin Abraham Buonarrigo lors du Gala de boxe de Marseille organisé samedi dernier par Y12 Bowing, Kevin Lele Sadjo a répondu à Cédric Doumbè. Le combattant de MMA, connu pour son trashtalk incessant, a clairement affirmé être capable de battre n’importe quel pugiliste. Ainsi, celui qui a remporté sa 21e victoire en autant de combat a fait comprendre à « Doumced » qu’il devait plutôt rester dans le MMA.

MMA - UFC : Indignement général après l’arrêt tardif d’un combat https://t.co/cj2np3ECYc pic.twitter.com/69b9iDqCDI — le10sport (@le10sport) December 3, 2023

« Je ne suis pas Jordan Zébo »

Alors qu’il a conservé sa ceinture de champion intercontinental WBO des poids super-moyens, Sadjo a surtout fait parler de lui pour ces mots envers Doumbè. L’athlète de 33 ans s’est exprimé à ce sujet dans une interview pour BoxeMag : « J’ai entendu que Cédric serait prêt à boxer et moi, je ne refuse personne comme Cédric ne refuse personne. Mais juste, moi Cédric, je ne suis pas Jordan Zébo. Donc si on doit boxer, tu sais à quoi t’attendre. Et on est deux frères. Et si deux frères s’affrontent, ça va être difficile. Moi, il ne faut pas qu’il vienne empiéter sur mon territoire qui est la boxe anglaise. »

Un combat déséquilibré sur le papier ?