WWE : Clash avec The Rock, John Cena déballe tout

John Cena et The Rock partagent aujourd’hui de nombreux points communs, les deux superstars américaines s’étant révélées à la WWE avant d’exploser à Hollywood. Mais leur relation n’a pas toujours été cordiale, avec en point d’orgue une rivalité à l’écran entre 2011 et 2013 loin d’être qu’un programme scénarisé comme il est coutume dans le catch. Tous les coups étaient permis pour prendre le dessus sur l’autre, ce que regrette aujourd’hui Cena.

Ce sont les deux noms les plus connus de l’histoire du catch, des représentations d'époques distinctes qui n’étaient pas destinées à se rencontrer un jour sur le ring, et pourtant. Malgré l’explosion de sa carrière à Hollywood, Dwayne Johnson, alias The Rock, fit son retour à la WWE en 2011 en vue d’une rivalité épique avec John Cena s’étalant sur deux ans. Avant la bataille des muscles, la guerre des mots fut lancée entre deux superstars habiles au micro, et celle-ci a été marquée par de savoureuses punchlines parfois improvisées mais toujours percutantes, illustrant la sincère animosité entre The Rock et Cena. Ce que regrette ce dernier aujourd’hui.

« Expliquez-moi pourquoi il ne peut pas revenir »

Mais d’où part alors la brouille des deux hommes, symboles d’une reconversion réussie à Hollywood ? Il faut pour cela remonter à l’année 2008 et une interview de John Cena auprès du tabloïd anglais The Sun , dans laquelle il n’hésita pas à tacler son aîné pour son départ de la WWE cinq ans auparavant afin de se concentrer sur sa carrière d’acteur. « C'est un homme vraiment sympathique. Je l'ai rencontré, c'est un être humain fantastique. Ce qui m'énerve, et je pense que c'est mon défaut, mon talon d'Achille, c'est que j'entends tous les jours de jeunes talents, des gens qui aspirent à réussir dans ce métier, dire : 'J'ai voulu faire ça toute ma vie'. Rock fait partie de cette catégorie , lâchait celui qui était à ce moment-là la tête de gondole de la WWE. Il a, à un moment donné, aimé le catch et a voulu faire ça toute sa vie. Expliquez-moi pourquoi il ne peut pas revenir pour un show anniversaire ou pourquoi il ne peut pas faire une apparition à Wrestlemania. C'est tout simplement parce qu'il veut être acteur. Il n'y a rien de mal à ça. C'est un très bon acteur, il a beaucoup de succès, il s'est très bien débrouillé et le fait de s'associer au divertissement sportif n'apporte pas grand-chose à sa carrière d'acteur. Cela ne fait qu'aider le public du divertissement sportif, alors je comprends pourquoi il ne revient pas. Ne me fais pas chier et ne me dis pas que tu aimes ça alors que tu le fais juste pour faire autre chose. C'est la seule chose qui m'énerve vraiment ».

🎤 Donnez un micro à John Cena, il s’occupera du reste. Peu importe la personne face à lui 🔥 pic.twitter.com/QBj0VIE9Qy — Bernard Colas (@BernardCls) December 4, 2023

« Je n'ai pas aimé la façon dont il l'a dit et ça m'a marqué »

Estimant que le héros du " Roi Scorpion " et " Fast and Furious " n’était pas assez reconnaissant envers son premier amour qu’est le catch, John Cena avait donc vu son souhait se réaliser en 2011 avec la participation de Dwayne Johnson à plusieurs shows de la WWE, aboutissant à son retour sur le ring… contre Cena en personne, et ce à deux reprises. Une rivalité qui tient ses origines des reproches de Cena comme le révéla plus tard The Rock à Jimmy Kimmel : « Je n'ai pas aimé la façon dont il l'a dit et ça m'a marqué. Des années plus tard, quand j'y suis retourné, j'ai parlé à Vince McMahon (le président de la WWE, NDLR) et nous avons pensé que nous pourrions prendre ça et créer ce genre de chose. C'est parfait. » Dès le départ, le réel s'immisce dans la fiction, un mélange qui va se prolonger les mois qui suivent.

Le coup bas de John Cena, ridiculisant The Rock en direct

Victorieux de ce qui fut appelé le match d’une vie à WrestleMania 28, The Rock s’inclina l’année suivante face à son rival dans une revanche permettant à John Cena de récupérer la ceinture de la WWE et soigner un égo touché par une défaite contre un catcheur à mi-temps. En marge de ces deux combats, une vraie guerre des mots éclate entre les deux stars, où tous les coups sont permis pour prendre l’ascendant, notamment en ce jour du 27 février 2012, où John Cena prend un malin plaisir à se moquer ouvertement de Dwayne Johnson après que ce dernier ait utilisé des antisèches sur son poignet lors d’une prise de parole à RAW, alors que celui-ci est pourtant réputé pour son aisance au micro. « The Rock faisait son truc et je suis sorti pour l'interrompre. Et 90 secondes avant que ma musique ne retentisse, quelqu'un dont je tairai le nom m'a dit : 'yo, tu vois ça ?' J'ai répondu : 'tu vois quoi ?' [l'autre personne a dit] 'je crois que The Rock a quelque chose d'écrit sur son poignet'. Tout le monde s'est exclamé "yooo !" parce que ce n'est pas autorisé », dévoilait Cena lors d’un épisode de l'émission A&E WWE Rivals consacré à cette rivalité. De quoi accentuer le malaise en dehors des caméras, The Rock se sentant piégé et ne cachant pas sa colère après ce moment. « J'étais dans les parages à cette époque en coulisses. Je me souviens qu'il y avait une vraie tension , se rappelait la catcheuse Natalya. Vous pensez que tout le monde va bien mais non, ils ne peuvent même pas se parler. Ils ne peuvent pas être dans la même pièce. Et j'étais comme, 'woo !" Mais c'était de la bonne télévision . »

Quand on découvre que 90 secondes avant sa promo, John Cena a appris par quelqu’un dans les coulisses que The Rock utilisait des antisèches sur son poignet Ce qui a été fatal à Dwayne 😭pic.twitter.com/Ab3ETmWEyz — Bernard Colas (@BernardCls) March 10, 2023

« Nous avions de vrais problèmes l'un avec l’autre »

« Dans le monde du catch, comme vous le savez, c'est fictif, c'est une émission de télévision. Mais nous avons eu notre rivalité, et maintenant nous pouvons y repenser, c'était tellement réel , reconnaissait Dwayne Johnson en 2018 dans l’émission de Jimmy Kimmel. Nous avions de vrais problèmes l'un avec l’autre . » Une tension qui s'estompa dès la fin de WrestleMania 29 une fois la pression retombée après leur ultime confrontation, à l'issue de laquelle les deux hommes ont eu un long échange au milieu du ring, savourant le succès de cette querelle historique. L'événement a rapporté plus de 72 millions de dollars, devenant à l'époque l'édition la plus lucrative de l'histoire de la WWE. De l'eau a depuis coulé sous les ponts, surtout après que John Cena a décidé de marcher dans les pas de son meilleur ennemi devenu ami, et même mentor au début de sa reconversion à Hollywood. « Il est l'une des raisons pour lesquelles j'ai une vie en dehors de la WWE. Il m'a donné certains des meilleurs conseils , révélait-il en 2022 au sujet de The Rock lors du Wales Comic Con , Je me souviens avoir passé une audition pour un petit rôle dans un film intitulé Trainwreck. Il y avait un processus d'audition assez complet, et j'étais très nerveux. Parce que je n'avais jamais vécu cela auparavant. J'ai pu lui demander : "Hé, mec, tu as un conseil à me donner ?" Il m'a dit : "Ils t'ont demandé d'être là pour une raison, sois toi-même". En une phrase, il m'a permis de me calmer. Il m'a permis d'être moi-même ».

"Welcome home"What a moment between @TheRock and @JohnCena 🙌#SmackDown pic.twitter.com/sZbeHJZ5Ki — WWE (@WWE) September 16, 2023

« J'ai violé sa confiance »