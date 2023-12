MMA : « Un tas de sal*pes », Dana White fracasse la nouvelle génération américaine

Florian Barré

Le patron de l'UFC, Dana White, s'exprime souvent sur les choses en lesquelles il croit. Récemment, il a parlé de la génération actuelle lors d'une apparition sur le podcast « Full Send » et a affirmé qu'on ne pouvait pas leur faire confiance pour faire la guerre pour leur pays contrairement par exemple aux Daghestanais. Une déclaration houleuse qui n’a pas plu à bon nombre d’américains et qui a suscité une réponse de Nate Diaz.

Le PDG de l'UFC, Dana White, a récemment fait des déclarations fortes et audacieuses sur les États-Unis. Depuis des années, White exprime haut et fort son sentiment de patriotisme, au point de faire une déclaration controversée récemment sur l’état actuel de son pays : « C’est le meilleur pays sur terre et nous devrions le défendre p*tain, lutter pour notre liberté, chacun d’entre nous. Tout le monde a peur d’être fier, tout le monde a peur d’être pro-américain ! »

MMA : Les meilleurs prétendants à l'UFC sans victoire contre des adversaires classés https://t.co/oLkguPSIKY pic.twitter.com/I1akkLrP5Y — le10sport (@le10sport) November 30, 2023

Les mots durs de Dana White envers la jeunesse américaine

En comparaison, White a mis en avant le clan Nurmagomedov dont il est absolument fan en affirmant que ces derniers pourraient régner sur les USA s’ils le souhaitaient : « Certains autres pays sont complètement foutus, mais les gens qui y vivent sont fiers de leurs origines. Ils portent leur drapeau ! Si nous entrons en guerre maintenant, serais-tu confiant avec cette génération actuelle ? […] C’est effrayant. L’équipe de Khabib pourrait venir du Daghestan et totalement diriger le pays. Cette nouvelle génération est composée d’un tas de sal*pes. Ils se comportent tous comme des femmes. Si vous comparez avec les hommes d’autres pays, vous voyez tout de suite la différence. Regardez les jeunes qui viennent de Russie. Ils ont été formés et élevés différemment, ils ont des mentalités totalement différentes. Nos hommes deviennent de plus en plus féminins. »

Nate Diaz tacle le clan de Khabib