À la recherche d’un nouveau combat au PFL depuis sa victoire éclair contre Jordan Zébo, Cédric Doumbè lance des piques un peu partout. Après avoir tenu tête à Baysangur Chamsoudinov sur les réseaux sociaux, le Franco-camerounais met maintenant au défi un des combattants les plus spectaculaires de la planète MMA : Michael « Venom » Page.

Les semaines passent et le retour dans la cage de Cédric Doumbè se fait attendre. Au vu de ses commentaires sur les réseaux sociaux, Doumbè lui-même semble pressé de remettre les gants. Malheureusement, aucun adversaire ne se manifeste clairement et l’ancien champion de kickboxing en est réduit à enchaîner les call-out. Nate Diaz, Baysangur « Baki » Chamsoudinov, Anthony Pettis... The Best a plusieurs cibles. Et il vient d'en ajouter une nouvelle à sa liste en provoquant l'un des athlètes les plus spectaculaires du MMA : Michael Venom Page, 36 ans.

« J’adorerais ce crime… »

Ce mardi 28 novembre, Cédric Doumbè a été cash. Dans une publication postée sur X (Twitter) et relayée sur ses autres réseaux sociaux, Doumbè a appelé Michael Page à signer au PFL pour le combattre : « Michael Page, mon frère, viens au PFL pour avoir cette fumée ! J'adorerais ce crime.... Je veux dire ce combat . » a-t-il balancé. Un call-out qui reste sans réponse pour l’heure mais qui en fait frémir plus d’un, en France comme à l’international.

Un combattant désiré

Michael « Venom » Page est lui aussi un ancien kickboxeur. Il possède en MMA un palmarès de 21 victoires pour 2 défaites seulement et se distingue par un style ultra-spectaculaire avec des coups venus d'ailleurs qui lui ont permis d'obtenir 13 KO dans sa carrière. Aujourd’hui agent libre après plusieurs années passées au Bellator, Page est un athlète très convoité, d’où l’intérêt porté par Cédric Doumbè. Récemment, il a été annoncé très proche de rejoindre l’UFC. Quoi qu’il en soit, l'opportunité d'intégrer le tournoi du PFL à 1 million de dollars pourrait le séduire. À suivre…