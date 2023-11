MMA : Un champion de l’UFC neutralise un homme, entré dans sa propriété, avec une arme

Florian Barré

Le champion des poids moyens de l'UFC, Sean Strickland, a publié dimanche une vidéo de lui-même tenant un homme sous la menace d'une arme dans son allée. Il affirme qu’il pensait initialement que l’homme essayait de voler sa voiture avant de se rendre compte qu’il s’agissait en réalité d’un scénario bien pire. En effet, Strickland a fait face à un homme saoul et dangereux.

Actuellement champion à l'UFC dans la catégorie des -84 kilos, Sean Strickland est sans nul doute l’un des hommes les plus dangereux au monde. Ainsi, il faut éviter de se réfugier près de chez lui quand on est poursuivi par la police. Pour preuve, le week-end dernier, un homme en a fait les frais. Strickland a publié une vidéo sur Instagram où l’on voit un homme s’accroupir entre deux voitures dans son allée. Pensant d’abord a un vol de voiture, l’homme de 32 ans est sorti dans la rue muni d’une arme, ressemblant à un taser.

L’homme fuyait après avoir « agressé une fille »

Finalement, il s’agissait d’un homme saoul comme le raconte l’Américain : « Voici ce que je sais.... Le gars était ivre, il a agressé une fille. Un agent de sécurité l'a vu, il a sauté dans sa voiture et est parti. La sécurité l'a suivi, a heurté un trottoir, a complètement déchiqueté son pneu, a roulé sur la jante pendant un moment, puis a sauté et a essayé de se cacher chez moi. J'ai d'abord pensé qu'il volait ma voiture. Il a été arrêté . » Cependant, rien de tout cela n’a été vérifié bien que la séquence ne soit pas étonnante quand on connaît le personnage.

« J’ai toujours voulu tuer quelqu’un »