Benoît Saint-Denis dévoile le nom du GOAT du MMA

Florian Barré

Nouvelle tête d’affiche du MMA tricolore, Benoît Saint-Denis ne cesse de gravir les échelons à l’UFC puisqu’il a tout récemment intégré le top 11 des poids légers. Vainqueur de l’Américain Matt Frevola il y a quelques jours, le « God of War », ancien membre des forces spéciales, continue de faire parler de lui en dévoilant l’identité de son GOAT du MMA. Et la réponse est surprenante !

Tombeur de Matt Frevola il y a quelques jours, Benoît Saint-Denis continue de grimper au classement des poids légers de l’UFC. Le combattant de vingt-sept ans est désormais classé en onzième position dans la catégorie et a affirmé venir « pour tout le monde » dont le champion en titre Islam Makhachev. C’est dans ce contexte que BSD, qui ne vise rien d’autre que la ceinture BMF, s’est confié dans un entretien accordé à la chaîne YouTube NoSensTV.

MMA - UFC : Le PFL prend du galon, Dana White est « inquiet » https://t.co/8EUxkiuynq pic.twitter.com/ZYhfqGm3kU — le10sport (@le10sport) November 22, 2023

L’improbable GOAT de Saint-Denis

« Ça va surprendre des gens, mais mon n°1, c’est Rafael dos Anjos, a balancé BSD. C’est un mec qui a charbonné dur et qui est allé chercher la ceinture dans la catégorie des -70kg. Si tu regardes, il a affronté Leon Edwards, Nate Diaz, Kamaru Usman, Colby Covington, Khabib et Anthony Pettis à son prime. Il devait aussi affronter Conor McGregor. En fait, il a affronté tous les meilleurs et il a toujours fait des combats de ouf. Sur chacun de ses combats, il m’a régalé. Il avait toujours une chance de gagner. Même contre Kamaru ou Edwards, dans une catégorie qui n’est pas la sienne, il y a des moments où il les a touchés. Et chez les -70kg, même s’il avait un peu de mal avec le cutting et qu’il n’était pas bien dès qu’il prenait un coup, il a quand même réussi à choper la ceinture. »

Un combattant largement sur le déclin

Membre de l’UFC depuis 2008, Rafael dos Anjos (39 ans) a notamment été champion des poids légers de la ligue nord-américaine en 2015, après une victoire sur décision unanime contre Anthony Pettis. Sur 47 combats dans la discipline, le Brésilien s’est imposé à 32 reprises mais possède depuis 2016 un ratio négatif (sept victoires pour huit défaites). Son dernier combat remonte au 12 août 2023 contre l’Américain Vicente Luque. Combat qu’il a perdu à la décision unanime.