MMA - UFC : Poirier répond au souhait de McGregor, qui veut un 4e combat

Florian Barré

Dustin Poirier vs Conor McGregor… Depuis près d’une décennie, les deux athlètes sont comme chiens et chats. Alors que la trilogie entre les deux hommes s’est conclue par une fracture de la jambe de McGregor et un retrait de plus de deux ans, l’Irlandais voudrait une vraie « belle ». Pour l’heure, Poirier reste en retrait et attend de voir ce que va donner le retour du Notorious dans la cage de l’UFC.

Dustin Poirier n'est pas d'accord avec Conor McGregor selon lequel un quatrième combat entre eux est « indispensable », mais cela ne veut pas dire qu'il n'est pas disposé à le faire. L’Irlandais a déclaré lors d'une récente séance de questions-réponses avec les fans sur les réseaux sociaux qu'il devait combattre à nouveau Poirier avant la fin de leur carrière en raison de la manière insatisfaisante dont le combat de la trilogie s'est terminé à l'UFC 264 en juillet 2021.

MMA - UFC : Ça chauffe chez les poids moyens, Sean Strickland attaque Khamzat Chimaev https://t.co/MnnQVkr98Y pic.twitter.com/fyO1xQy1VE — le10sport (@le10sport) November 19, 2023

Un passé chargé

Après que McGregor ait remporté la première rencontre par KO au premier tour à l'UFC 178 en septembre 2014, les deux hommes se sont battus à nouveau près de sept ans plus tard à l'UFC 257 en janvier 2021, où cette fois, Poirier a eu raison du Notorious (K.O. au deuxième round). Le troisième opus on le connaît. En juillet 2021, McGregor subit une fracture à la jambe à la fin du premier round et est forcé d’abandonner. Depuis, l’Irlandais n’a pas combattu mais prévoit son retour dans l'octogone en 2024, probablement contre Michael Chandler.

Poirier dira « probablement oui »