MMA : McGregor, Edwards, Poirier… l’UFC 300 s’annonce déjà grandiose

Florian Barré

L’une des plus grandes cartes de tous les temps de l’organisation reine du MMA est en préparation et nombreux sont ceux qui aimeraient en faire partie. En avril, l’UFC 300 marquera sans doute un tournant dans l’histoire de la discipline. Alors que Jon Jones ne sera certainement pas prêt pour combattre, d’autres énormes têtes d’affiche se disent prêtes à l’instar de Conor McGregor, Dustin Poirier ou Leon Edwards.

L’UFC 100 a vu Jon Fitch, Brock Lesnar et Georges Saint-Pierre combattre. L’UFC 200 a vu José Aldo, Daniel Cormier, Anderson Silva et Brock Lesnar combattre. Pour sûr, l’UFC 300 qui se tiendra en avril, aura aussi d’immenses têtes d’affiche sur sa carte. Si pour l’heure, ni la date officielle, ni les combattants n’ont été révélés par Dana White, la hype se fait de plus en plus intense. Surtout depuis que quelques noms bien connus ont affiché leur volonté de participer à l’évènement.

Dustin Poirier veut être de la partie et cible déjà un potentiel adversaire

« J’ai fait mes débuts à l’UFC 125, le 1er janvier 2011. Je ne serai pas là à l’UFC 400. J’ai 34 ans. Donc participer à l’UFC 300 serait cool. Si on me donne le bon adversaire, un combat excitant ». Dustin Poirier est une légende de la catégorie lightweight de l’UFC. Ancien champion par intérim et deux fois prétendant au titre, l’Américain n’a pour autant jamais été sacré champion incontesté. Battu par Justin Gaethje lors de l’UFC 291, The Diamond veut sa revanche : « Je garde mon poids bas au cas où quelque chose se produirait […] Je suis au plus bas en ce moment. Je suis comme ça depuis un mois. Je n’ai pas de projets. S’ils m’appellent avec un nom qui est excitant ou qui a du sens, comme le truc de Gaethje, alors j’y vais. J’attendais quelque chose d’amusant […] Si on me propose la trilogie avec Gaethje, c’est sûr que j’accepterais. En plus, l’UFC 300 serait une excellente carte pour le faire, mais nous verrons. Si j’étais à la place de Justin, je ne prendrais pas de risque. Mais bon, c’est du combat. Nous verrons ce qu’il se passera, mais je suis tout à fait ouvert à cela ».

Conor McGregor enfin de retour ?

Peu de temps après que John Kavanagh a révélé son intention de faire revenir McGregor en juillet 2024, The Notorious a déclaré à ses abonnés sur Twitter que l'UFC 300 marquerait son retour dans l'Octogone, près de trois ans après avoir subi une fracture à la jambe à l'UFC 264. « Je suis convaincu que nous obtiendrons la date fixée. Personne ne retient personne. Il se passe beaucoup de choses en coulisses, mais toutes les personnes impliquées travaillent dur pour que cela se réalise. » a affirmé l’Irlandais. L'UFC 300 pourrait marquer l’ultime combat de McGregor, lui qui devrait affronter Michael Chandler.

Leon Edwards envisage lui aussi l’UFC 300