MMA : Dans le top 12 à l’UFC, quelle suite pour Saint-Denis ?

Florian Barré

Auteur d'un nouveau combat impressionnant lors de l'UFC 295, Benoit Saint-Denis se fait peu à peu un nom dans le monde du MMA. Avec cette victoire sur Matt Frevola, le combattant français intègre le Top 15 de sa catégorie. Pas suffisant pour BSD, qui semble désormais inarrêtable. Désormais, quelles sont les suites possibles pour le God of War ?

Grâce à sa victoire par K.O. face à Matt Frevola samedi soir, lors de l’UFC 295 au Madison Square Garden de New York, Benoit Saint-Denis intègre le top 15 dans la catégorie des poids légers. Si Dana White avait évoqué la possibilité de voir BSD intégrer le top 10 directement, le God of War se classe finalement au 12e rang ce mardi, selon le classement mis à jour par l’organisation reine. Une progression fulgurante pour l’ancien des forces spéciales qui n’a perdu qu’un seul de ses six combats à l’UFC.

BSD ne s’arrête plus

Depuis sa défaite contre le Brésilien Zaleski Dos Santos en 2021, mis de côté pour dopage, et dans la catégorie de poids supérieure, Saint-Denis est intraitable. Contre Frevola il aura fallu seulement une minute et trente secondes pour voir BSD balancer un highkick dévastateur. Désormais, le voilà confortablement installé dans le top 15. Loin d'être une fin en soi, ce nouveau classement veut surtout dire autre chose : désormais, BSD sera attendu et sollicité par encore plus de combattants. Une situation qui semble convenir à merveille au Français car quelques minutes seulement après sa victoire sur Matt Frevola, Benoit Saint-Denis a annoncé quels étaient ses objectifs.

BSD n’a qu’un seul objectif en tête : le titre !

Saint-Denis souhaite affronter tous les membres de la catégories -70kgs ! En provoquant au passage ses futurs adversaires, BSD ne souhaite rien d'autre que décrocher la ceinture BFM. « Je veux vraiment la ceinture BMF, je la mérite. Personne ne fera trois rounds avec moi, même pas Makhachev. Je veux affronter Poirier, Gamrot, Gaethje. Je viens pour tout le monde. » Dustin Poirier a d'ailleurs immédiatement réagit après la victoire du Français. « Benoit Saint-Denis ? Super combattant, super combat. […] Un prochain combat contre moi ? À voir… il a encore du boulot ! »

Un peu de repos pour BSD