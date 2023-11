MMA - UFC : Benoît Saint-Denis lance un appel à Emmanuel Macron

Florian Barré

Le Français Benoît Saint-Denis, ancien militaire des forces spéciales reconverti dans le MMA, a écrasé l’Américain Matt Frevola dès le 1er round samedi au Madison Square Garden de New York pour son sixième combat UFC. Après son combat, le God of War a encensé l’ancien président américain Donald Trump et a demandé Emmanuel Macron pour le prochain UFC Paris.

Avec le succès de samedi soir, Benoît Saint-Denis (27 ans, 5 victoires, 1 défaite) continue de grimper dans la hiérarchie et s’ouvre les portes du top 10 des poids légers de l’UFC. En une minute trente de combat, Saint-Denis a porté dix coups à son adversaire. Après un passage au sol, il lui a asséné un high-kick dévastateur pour l’assommer et le terminer aux poings. Dans l’arène la plus mythique au monde Donald Trump, ovationné par la salle à son arrivée, était présent. Chose qui n’a pas échappé au God of War.

« Il a mon respect pour ça »

« J’ai entendu beaucoup de choses à propos du Président Trump. Mais il y a une chose que j'aime à propos de lui, il est facile à comprendre. Il fait en sorte de rendre ce qu’il dit et ce qu’il veut dire facile à comprendre pour tout le monde. C'est quelque chose que j'aime et il a mon respect pour ça. » a affirmé Benoît Saint-Denis en conférence de presse au sujet du candidat aux primaires républicaines menant à l'élection présidentielle de 2024.

Emmanuel Macron convié par Saint-Denis