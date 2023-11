MMA : Quatre choses à savoir sur Benoit Saint-Denis avant son combat contre Frevola

Florian Barré

Ce samedi soir, ou plutôt ce dimanche matin heure française, Benoît Saint-Denis aura l’occasion de faire un pas de plus vers son rêve… À l’occasion de l’UFC 295 à New York, le nouveau phénomène du MMA français sera opposé à un membre du top 15 de la catégorie des poids légers, et en cas de victoire, il intègrerait officiellement l’élite mondiale. Mais qui est-il ? D’où vient-il ? Tour d’horizon.

1. Ancien des forces spéciales

Avant de se lancer dans le MMA et d'intégrer l'UFC, Benoit Saint-Denis a passé 5 ans au sein du 1er RPIMa. Un régiment des forces spéciales de l'armée française aux missions très prestigieuses. Désireux de suivre les pas de son paternel, lui aussi militaire, Benoit Saint-Denis, alors âgé de 18 ans, a passé avec succès les tests pour intégrer le 1er régiment de parachutistes d'infanterie de marine. Régiment spécialisé dans « l’action », il a pour but de générer des effets précis sur l'adversaire (capture, neutralisation, destruction, extraction...), mais aussi acquérir des renseignements. Il forme également les troupes alliées et intervient dans des zones à risques. Durant son passage dans le régiment, BSD a notamment participé à l'élimination de la menace terroriste dans la bande subsaharienne et un peu partout dans le monde, fait de la libération d'otages ou encore assuré la protection de Francois Hollande lors de sa visite à Tombouctou, au Mali.

2. Un surnom atypique

BSD est aussi surnommé le « God of War » : « Ça vient du fait que je suis parti faire la guerre à 19 ans » a-t-il expliqué il y a quelques années. « Je ne veux pas faire partie des gens qui se créent un personnage par rapport à ça. Je veux qu’on me retienne en tant que combattant plutôt qu’en tant que soldat. C’est une partie de ma vie que j’ai aimée, qui était excitante, mais aujourd’hui ‘God of War’ c’est celui qui fait la guerre dans la cage ».

3. Saint-Denis trouve le MMA plus « dur »

Loin des missions et de la dureté de la vie à l’armée, Benoît Saint-Denis se consacre désormais pleinement au MMA. Il pense d’ailleurs que le monde des arts martiaux mixtes est plus difficile comparé à son passé dans les forces spéciales. « Je pense que le MMA est plus dur parce que tu as une échéance qui a une importance fois douze. En fait, dans les forces spéciales, tu es testé régulièrement, mais il y a rarement des échéances éliminatoires. Il y en a, mais en général, tu es prêt pour elles. C'est pas du 1 contre 1 avec deux mecs qui rentrent dans la cage, un qui sort victorieux, un qui sort avec la défaite. C'est des mois et des mois de travail pour ça. C'est un challenge qui est plus long pour arriver en haut que forces spéciales. » a-t-il concédé pour Gentside .

