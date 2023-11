Tenerife, le nouvel Eldorado du monde du sport !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Avec plus de 300 jours de soleil par an, Tenerife est devenue l’une des destinations phare du tourisme européen. Et notamment pour les amoureux de sport qui découvre sur cette île aux mille trésors des conditions de rêve pour pouvoir pratiquer et s’entraîner dans un cadre et des structures d’exception.

Après vous avoir fait découvrir Costa Navarino, le dernier écrin de la Grèce, cap sur la nouvelle destination phare des amoureux du sport. Rendez-vous à Tenerife, incontournable destination des îles Canaries, à 4h de vol de Paris. Dans l’Océan Atlantique, au large du Maroc, Tenerife a su trouver la clé pour attirer un public de plus en plus nombreux. Et séduire les mordus de sport grâce à des conditions de pratique, et des structures, optimales. En commençant par le saint Graal de tous les pratiquants, peu importe la discipline : le soleil. Avec plus de 300 jours d’ensoleillement chaque année, difficile de trouver un endroit en Europe qui rivalise avec le bulletin météo de Tenerife. Pour s’affranchir des contraintes d’automne et d’hiver, rien de tel qu’une escapade pour surfer, courir, randonner ou encore plonger loin du froid et de la pluie. Un argument de poids qui pèse de plus en plus dans le « choix Tenerife », que l’on soit un simple amoureux du sport ou un sportif de haut-niveau.

Le paradis des surfeurs

Dans la longue liste des sports qui font de Tenerife le nouvel eldorado européen, on retrouve sur le podium le surf. Avec 33 de spots de qualité, l’île des Canaries dispose d’un plateau de haut-vol pour les amoureux de la glisse. Des sites pour tous les niveaux, c’est aussi ce qui fait sa force. Les profils « débutants » pourront se régaler sur les spots de la Playa del Faro, Martiánez, Almàgica ou encore d’El Socorro de Güimar. Quant aux cracks, direction La Caleta, La Derecha del Conquistador, Punta Blanca et surtout la plage de Las Americas, qui accueille notamment la World Surf League. Les fans aperçoivent d’ailleurs régulièrement des stars du circuit mondial venir s’entraîner sur l’île.

Des randonnées incontournables

Difficile de trouver un randonneur qui n’a pas testé ou entendu parler des circuits de Tenerife. Sur ce bout de Terre de 2 000 km2, entre mer, plages, montagnes et volcans, tous les éléments de la Nature se mélangent pour offrir des circuits à couper le souffle. 1 500 km de sentiers pour autant de diversités et d’émotions. En tête de gondole des pépites de l’île, on retrouve la randonnée du Pic du Teide, le sommet le plus haut d’Espagne (3715 m). Un bijou d’aventure pour des profils expérimentés qui mettent, en règle générale, 7 à 8 h, avec un dénivelé positif de 1 194 m et 812 m en négatif… A noter que pour pouvoir accéder au sommet, il faut demander au préalable un permis (celui-ci est gratuit). La randonnée Afur Taganana (14,5 km, 9h), du Pico Viejo (9,6 km, 1 604 mètres de D-, 3 498 mètres d’altitude) ou encore la Montana Guajara (3,78 km, 2 714 m d’altitude) sont autant d’opportunités de découvrir un paysage unique sur des sites d’exception.

Une étape des calendriers sportifs internationaux

Si les surfeurs et randonneurs trouvent de quoi combler leur bonheur, les cyclistes et autres mordus de sports aquatiques ne sont pas en reste. A vélo, les circuits sont des véritables étapes du Tour, pour tous les niveaux. La diversité géographique de l’île offre en effet un éventail parfait pour proposer un seuil de difficulté aussi sobre que costaud. Aller s’aventurer dans les cols du Parc Rural de Teno a autant de saveurs que certains lacets des Alpes. Le soleil en plus ! Une météo qui devient un atout encore plus important pour les amoureux des sports de mer. Kayak, Kitesurf, plongée… Tenerife a enfilé le costume de la parfaite destination pour pratiquer toute l’année ces disciplines souvent soumises aux contraintes météos. Incontournable pour les pratiquants de tous niveaux, l’île est aussi devenue une étape de bien des calendriers sportifs internationaux : Marathon de Santa Cruz (12 novembre), Trail de Santa Cruz (17-18 novembre), Deka Fit (compétition de Fitness, 18 novembre), Giro d’Italia (cyclisme, 18-19 novembre), Spartan Race (Running, 25-26 novembre), Surfest Las Americas Pro (25 novembre – 8 décembre).

Sport et détente, le couple parfait

Comment passer outre le charme d’une île qui propose à la fois de pratiquer son sport favori, dans des conditions météos optimales, au cœur d’un cadre paradisiaque ? Sport, détente, confort : la recette miracle d’un séjour réussi. En effet, les structures hôtelières de l’île sont également un atout de taille pour rendre chaque séjour impérissable. Des petits budgets aux établissements cinq étoiles, impossible de ne pas trouver son bonheur. Un Eldorado en pleine nature, très facilement accessible grâce aux nombreuses lignes aériennes qui rejoignent l’aéroport international Reine Sofia, au sud de l’Île.