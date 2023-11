MMA : Saint-Denis, Gane… Ce qu’il faut retenir de l’UFC 295

Florian Barré

La magie du Madison Square Garden était à nouveau au rendez-vous dans la nuit de samedi à dimanche. Dans l'arène la plus célèbre au monde, l’UFC a effectué sa visite annuelle pour l'UFC 295 et les fans ont eu droit à l'une des cartes principales les plus belles de l’année puisque chacun des cinq combats finaux s'est terminé par KO. Dès lors, de nouveaux affrontements alléchants sont envisageables pour les différents vainqueurs et… pour Ciryl Gane !

À New York, la célébration du 30e anniversaire de l'UFC fût de toute beauté. Le Français Benoît Saint-Denis, ancien militaire des forces spéciales reconverti dans le MMA, a écrasé l'Américain Matt Frevola dès le 1er round, d’un high-kick dévastateur, pour son sixième combat UFC. Une performance remarquable qui permet au Nîmois d’intégrer le top 10 de sa catégorie. Ainsi, Saint-Denis s’est permis de citer quelques noms pour son prochain combat : « Je veux vraiment la ceinture BMF, je la mérite. Personne ne fera trois rounds avec moi, même pas Makhachev. Je veux affronter Poirier, Gamrot, Gaethje… Je viens pour tout le monde dans cette catégorie des -70kgs. »

Pereira attend Adesanya

Mais les deux combats les plus importants de la soirée concernaient les heavyweight (lourds) et les light heavyweight (mi-lourds). Alex Pereira a remporté le titre vacant des mi-lourds en stoppant l’ancien champion Jiri Prochazka grâce à un enchaînement de coups de coudes vicieux au deuxième round. De ce fait, le Brésilien est devenu double champion (-de 84kg et -de 93kg) avec cette victoire lors de son septième combat à l'UFC. Un exploit incroyable puisqu’il est devenu le plus rapide double champion de l'histoire de l'organisation. Cela correspond à la marque qu'il a laissée au Glory Kickboxing où il a atteint le même statut. Désormais Pereira a annoncé vouloir Israel Adesanya en -de 93kg pour son prochain combat. Proposition refusée par le Nigérian.

Ciryl Gane veut sa ceinture