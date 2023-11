Coup de théâtre à la WWE, une star pète un câble en plein show

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Éloigné du ring de la WWE depuis bientôt dix ans, CM Punk a fait son retour dans l’organisation reine du catch dans la nuit de samedi à dimanche, à la fin de l’évènement Survivor Series. Si le public de Chicago était déchainé aux premières notes de la chanson d’entrée de la star du catch, Seth Rollins, l’un des champions de la compagnie, a explosé de colère, lui qui ressent une réelle haine viscérale à son égard.

Le secret était bien gardé. Il aura fallu attendre le bout des Survivor Series dans la nuit de samedi à dimanche pour assister au retour de CM Punk à la WWE, évoqué sur le10sport.com le jour de l’évènement, près de 10 ans après son départ. À domicile, le natif de Chicago retrouve ainsi l’organisation reine du catch mondial après avoir claqué la porte au début de l’année 2014. Un retour fantasmé par beaucoup, redouté par d’autres tant la personnalité du catcheur est complexe, et auquel plus personne ne s’attendait vraiment alors que la relation entre CM Punk et la WWE était tumultueuse. Et il n’y a pas que les fans qui se déchirent à ce sujet.

NEVER. SAY. NEVER.@CMPunk has just returned to WWE at #SurvivorSeries!!! pic.twitter.com/0dpG6vyT5r — WWE (@WWE) November 26, 2023

« F*ck you » : CM Punk revient à la WWE, Seth Rollins explose de colère

Une scène a particulièrement retenu l’attention au moment où CM Punk retrouvait la scène de la WWE. Hors caméra, Seth Rollins, le champion du monde de la compagnie qui sortait du main event, n’a pas caché sa colère à l’autre bout de la salle avec plusieurs doigts d'honneur en direction de CM Punk, lâchant un « Va te faire fo**** » capté par le public. Il aura même fallu les efforts du personnel de la WWE, dont les commentateurs Michael Cole et Corey Graves, pour contenir Seth Rollins. Après l’évènement, Fightful a livré d’autres révélations troublantes, le site d’information indiquant que ce dernier avait dû être éconduit vers la sortie de la Allstate Arena par Triple H, l’un des responsables de la WWE, et Michael Cole, une scène décrite comme « gênante » et suscitant la confusion des personnes autour, dont CM Punk. Alors que le catch reste un divertissement sportif, la mise en scène d’un tel incident reste une possibilité à prendre en compte, surtout que Fightful a fait savoir que les participants du WarGames match ayant conclu les Survivor Series avaient été informés quelques minutes auparavant de la présence du nouveau venu, mais la haine entre Seth Rollins et CM Punk est elle, bien réelle, de quoi laisser planer le doute sur un craquage légitime.

Ah oui, carrément les doigts d’honneur et l’intervention de Michael Cole pour retenir Seth Rollins face à CM Punk. #SurvivorSeries pic.twitter.com/E08RaiQ4yJ — Bernard Colas (@BernardCls) November 26, 2023

« CM Punk a changé d'état d’esprit »

Entre les deux stars du catch, c’est en effet loin d’être l’amour fou et Seth Rollins n’avait pas hésité à le faire savoir en début d’année. « Ne t'approche pas, espèce de cancer, éloigne-toi de moi pour toujours , répondait-il à Wrestling INC au moment d’être interrogé sur un retour de CM Punk à la WWE. Je n'aime pas Phil (le vrai nom de CM Punk). C'est un c*n. Je ne veux pas qu'il revienne. Va faire autre chose. Bye bye. A plus tard ». D’où vient cette détestation ?