MMA : Le PFL rachète le Bellator, Ngannou s’en réjouit

Florian Barré

Avec la signature de Francis Ngannou en mai et le rachat annoncé du Bellator MMA, la Professionnel Fighters League (PFL) se pose en concurrente de plus en plus sérieuse de l’UFC. L’achat du Bellator par le PFL va permettre aux combattants de ces deux ligues de s’affronter et de proposer des événements encore plus importants. Une démarche qui plaît particulièrement au Camerounais susmentionné.

Alors qu’on a récemment appris que Francis Ngannou pourrait affronter Deontay Wilder en MMA l’année prochaine au PFL, Donn Davis, celui qui a fondé l’organisation concurrente de l’UFC, a annoncé dans la foulée une grande nouvelle : le PFL a racheté le Bellator : « Cela change totalement le paysage du MMA du jour au lendemain. Vous mettez essentiellement deux entreprises numéro deux pour créer un co-leader. La liste combinée du PFL et du Bellator compte désormais 30 % de combattants classés parmi les 25 premiers mondiaux par Fight Matrix. C’est la même chose que pour l’UFC. » a ainsi déclaré Davis au Times .

MMA - UFC : Poirier répond au souhait de McGregor, qui veut un 4e combat https://t.co/iD1ULCPQMY pic.twitter.com/o7BnZ8nrCt — le10sport (@le10sport) November 20, 2023

Comment ça fonctionne ?

Alors qu’en mai Francis Ngannou avait définitivement mis de côté l’UFC en signant avec le PFL, désormais la promotion grossit d’un seul coup. Dans un premier temps, le Bellator fonctionnera toujours en autonomie, mais avec une nouveauté ressemblant au PFL : le Bellator International Champions Series. Il y aura dans ce cadre huit événements par an, chaque carte comportant deux combats pour le titre. Quant aux combattants du Bellator, ils pourront librement participer à des évènements du PFL. Donn Davis a aussi déclaré qu’il y aurait un « méga-événement » en 2024 avec des combats champions vs champions des deux promotions.

Ngannou se réjouit de cette nouvelle ère