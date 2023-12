MMA - UFC : Le patron du PFL répond aux attaques de Dana White

Florian Barré

Président de l’UFC, plus grande organisation de MMA au monde, Dana White défend son bout de pain face à ceux qui rêveraient de le détrôner. C’est le cas de Donn Davis. Le patron du PFL a récemment acheté le Bellator pour faire de la concurrence au sommet d’une discipline en pleine expansion. Une situation qui a enclenché une vague de messages interposés peu amicaux entre Davis et White.

Après la conclusion de l'accord pour l'acquisition de Bellator par le PFL, le fondateur de la société, Donn Davis, a proclamé que la fusion finirait par en faire un « co-leader » avec l'UFC. Il est même allé jusqu’à affirmer que Dana White était « inquiet » de la concurrence à laquelle l’UFC est désormais confronté. Bien que la PFL ait certainement une liste plus complète maintenant qu'auparavant, ainsi que des stars comme Francis Ngannou et Jake Paul sur la liste, le PDG de l'UFC ne semble pas vraiment impressionné par l'accord, et encore moins préoccupé par le fait que l'UFC ait une menace légitime à l'horizon.

MMA - UFC : Jon Jones incendie Aspinall au sujet de sa ceinture https://t.co/5UbAh1G9im pic.twitter.com/MhfITAk5ZE — le10sport (@le10sport) December 5, 2023

« Une organisation de merde »

« C’est vraiment hilarant », avait déclaré White lors de la conférence de presse d'après-combat de l'UFC Austin. « Bien pour eux. Je leur souhaite toute la chance du monde. […] Une organisation de merde qui ne vend pas de billets et que personne ne regarde, achète une autre organisation de merde qui ne vend pas de billets et que personne ne regarde. » Le message est clair, Dana White n’en a que faire du PFL.

Davis se réjouit des commentaires insultants de White