MMA - UFC : Jon Jones incendie Aspinall au sujet de sa ceinture

Florian Barré

Il est évident que Jon Jones a gagné sa place parmi les plus grands nom de l'histoire du MMA. Ainsi, le vétéran ne veut pas entendre parler du nouveau champion par intérim des poids lourds, Tom Aspinall. Il y a quelques jours, le Britannique a attaqué Jones et lui a demandé de laisser sa ceinture le temps de sa rémission. Une requête que n’a pas du tout apprécié « Bones ».

Jon Jones, initialement prévu pour affronter Stipe Miocic lors de l'événement principal de l'UFC 295, a été expulsé de la carte après avoir subi une déchirure du muscle pectoral qui a nécessité une intervention chirurgicale. L'UFC a donc organisé un combat pour le titre intérimaire, opposant Tom Aspinall à Sergei Pavlovich. Et c’est le premier susmentionné qui a eu le droit de porter la ceinture intérimaire pour l’occasion. Pour autant, Aspinall ne s’est pas montré satisfait.

MMA : Une légende de l’UFC demande qu’Aspinall devienne champion incontesté https://t.co/m4RDFhlEep pic.twitter.com/cgYoX3J1rx — le10sport (@le10sport) December 4, 2023

Une demande qui a eu le don d’agacer Jones

Le Britannique a par la suite demandé à Dana White que Jones soit déchu du titre, remporté en mars contre Ciryl Gane, lui qui ne pourrait revenir que dans un an. Il a déclaré que « Bones » devrait renoncer à son titre parce que c'est ce que « tout le monde fait quand il se blesse comme ça . » Le principal intéressé n’est évidemment pas d’accord : « J’ai fait face à la compétition la plus rude que ce monde ait à offrir depuis 15 ans maintenant. Pendant le camp de ma défense du titre, j’ai subi une blessure grave qui a nécessité une intervention chirurgicale pour la première fois de ma carrière. Maintenant, j’ai des nouveaux arrivants qui me demandent de me retirer mon titre. Il n’a rien fait et se permet des choses. » balance Jones au sujet d’Aspinall.

« C’est hilarant »