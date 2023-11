MMA : Les meilleurs prétendants à l'UFC sans victoire contre des adversaires classés

Florian Barré

Le propriétaire de Fight Tale, Ovin Vithanage, a récemment pris le temps de souligner le problème qui met en exergue la liste des talents de l'UFC les mieux classés qui n'ont aucune victoire face aux autres combattants de l'UFC actuellement classés. Bien qu'il y ait certains noms sur cette liste qui ne sont pas surprenants, étant donné le manque de profondeur dans leurs divisions, c'est aussi une liste qui comprend deux anciens champions, qui visent toujours le titre.

Le système de classement interne de l'UFC a eu dix ans en février 2023. Au fil des années, il a connu son lot de difficultés. Initialement votée par un panel de personnalités notables de l'industrie, la volonté de la promotion de garder un contrôle absolu sur le système – à des fins de négociation et de publicité – a finalement poussé l'équipe de classement vers un groupe de membres marginaux et presque inconnus des médias.

Plus particulièrement, cependant, ce qui était autrefois un système entièrement ridiculisé et ignoré par les combattants est devenu l'épine dorsale du matchmaking de la promotion et une fixation fondamentale des talents lorsqu'ils décident des combats auxquels ils souhaitent participer. Depuis des années, les fans entendent les athlètes gravir les échelons promotionnels et dire à maintes reprises : « Je veux combattre quelqu'un de mieux classé que moi ». C'est une façon de penser qui, si elle est maintenue suffisamment longtemps, peut créer beaucoup d'inactivité. Stipe Miocic en est le parfait exemple.

Stipe Miocic, 41 ans, poids lourds

Peut-être qu'aucun combattant ne met aussi clairement en évidence le nid de rats actuel qu'est la prétendance à l'UFC que l'ancien champion Stipe Miocic. Pompier à plein temps lorsqu'il n'est pas dans la cage, Miocic n'a combattu que trois fois au cours des cinq dernières années et n'a participé à rien d'autre que des combats pour le titre depuis qu'il a remporté la ceinture pour la première fois contre Fabricio Werdum en 2016. Depuis, Miocic a remporté des victoires contre Alistair Overeem, Junior Dos Santos, Francis Ngannou et Daniel Cormier (ainsi que des défaites contre Ngannou et Cormier). Chacun de ces combattants est désormais à la retraite ou participe à des compétitions en dehors de l’UFC. On s'attendait cependant à ce que Miocic affronte Jon Jones – encore une fois pour le championnat des poids lourds de l'UFC – plus tôt ce mois-ci, avant qu'une blessure de Jones ne force le report de leur combat à 2024.

Julianna Pena, 34 ans, poids lourds

Peut-être que personne sur cette liste ne la représente mieux que Julianna Pena, qui a battu l’ancienne championne Amanda Nunes en 2021 pour devenir championne des poids coqs. Des problèmes de blessures, un appel à la maternité et de nouveau des blessures ont amené l'ancienne championne à concourir dans l'Octogone de l’UFC seulement cinq fois depuis janvier 2017. Une séquence qui comprend des victoires contre Nicco Montano, Sara McMann et la victoire susmentionnée contre Nunes (ainsi que des défaites contre Germaine de Randamie et Valentina Shevechenko). Le statut de carrière actuel de GDR étant quelque peu flou, Shevchenko est la seule combattante que Pena a combattue et qui soit encore active sur la liste de l'UFC. Elle devrait concourir pour le titre des poids coq en 2024.

Paulo Costa, 32 ans, poids moyens

Paulo Costa n'a jamais détenu de titre UFC, mais il s'est battu pour le titre des poids moyens en 2020. Cette opportunité s'est présentée à la suite d'une séquence de 13-0 pour démarrer sa carrière professionnelle, y compris des victoires sur l'ancien champion Johny Hendricks, Uriah Hall et le meilleur prétendant à l’époque, Yoel Romero. Depuis qu'il a perdu contre Israel Adesanya dans sa seule chance de remporter l'or, Costa n'a concouru que deux fois au cours des trois dernières années, perdant un combat des mi-lourds contre Marvin Vettori en 2021, avant de battre l'ancien champion Luke Rockhold par décision unanime en août de l'année dernière. Ce combat a marqué le premier combat de Rockhold depuis 2019, après quoi le talent de longue date s'est rapidement retiré du MMA. Costa devait combattre Khamzat Chimaev en octobre, après une bataille contractuelle prolongée avec l'UFC, mais a été contraint d'abandonner le combat pour cause de maladie.



La liste complète :



Stipe Miocic

Paulo Costa

Arman Tsarukyan

Jalin Turner

Bobby Green

Umar Nurmagomedov

Kai Kara-France

Alex Perez

Su Mudaerji

Julianna Pena

Tabatha Ricci