MMA : Le calendrier de décembre et les moments forts de l’année 2023 à l’UFC

Florian Barré

L’année 2023 touche à sa fin. Alors que les fans devront attendre 2024 pour voir le retour tant attendu de Conor McGregor à l’UFC ou le combat légendaire entre Stipe Miocic et Jon Jones, le10sport vous propose de revenir sur le calendrier de décembre (UFC 296) ainsi que sur l’année qui vient de s’écouler, où de nouvelles stars sont apparues.

L’année fût rude à l’UFC. De nombreux affrontements ont marqué la planète et l’histoire du MMA. Dans l'un des plus grands combats de 2023, le champion des poids légers Islam Makhachev a conservé son titre contre le roi des poids plumes Alexander Volkanovski en février – et a ensuite réitéré le tour en octobre. En mars, l'icône des mi-lourds Jon Jones est passé aux poids lourds après trois ans d'absence, soumettant Ciryl Gane au bout de quelques secondes et remportant ainsi une ceinture laissée vacante par Francis Ngannou, lorsque ce dernier a quitté l'UFC. Le combat suivant pour Jones était censé être contre le légendaire Stipe Miocic au Madison Square Garden, mais une blessure a ouvert la porte à Tom Aspinall pour remporter la ceinture intérimaire contre Sergei Pavlovich début novembre. Ce n’est que partie remise puisque Miocic attend patiemment que Jones se rétablisse pour, à 41 ans, participer à ce qui pourrait être son tout dernier combat.

Edwards, Strickland, Pereira, O’Malley et Pantoja au sommet de leur catégorie

Ailleurs, le Britannique Leon Edwards a conservé la ceinture des poids welters contre Kamaru Usman à Londres, sept mois après avoir remporté le titre des mains du « cauchemar nigérian ». Le mois d'avril a ensuite débuté avec Israel Adesanya battant finalement son rival de longue date Alex Pereira pour retrouver la ceinture des poids moyens qu'il avait perdue contre le Brésilien en 2022. Cependant, Adesanya a perdu à nouveau le titre en septembre, subissant une défaite stupéfiante contre Sean Strickland. Pendant ce temps, Pereira est passé aux mi-lourds et a remporté la ceinture en deux combats. Enfin, Sean O'Malley a complété sa rapide ascension dans le classement des poids coqs en prenant la ceinture d'Aljamain Sterling en août. De même pour Alexandre Pantoja chez les poids mouches en juillet après sa victoire contre Brandon Moreno.

Le calendrier de décembre - UFC 296