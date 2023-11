MMA : « C’était incroyable », Benoît Saint-Denis se lâche sur Cédric Doumbè

Florian Barré

Ils ont des caractères et des styles diamétralement opposés mais sont tous deux dans la forme de leur vie. Benoît Saint-Denis et Cédric Doumbè s’affronteront peut-être un jour mais pour l’heure il n’en est absolument pas question puisque le premier est à l’UFC chez les poids légers et le second au PFL chez les poids mi-moyens. Pour autant, le « God of War » a livré son avis sur l’attitude de Doumbè avant ses combats.

En l'espace de quelques mois, Cédric Doumbè est devenu une véritable superstar du MMA en France. Avec son sens du spectacle et sa capacité à vendre un combat face à n'importe qui, l'ancien champion de kickboxing s'est taillé une place de choix dans le paysage des sports de combat tricolores, surtout et notamment depuis sa victoire en moins de neuf secondes contre Jordan Zébo. Mais ce côté showman et son trashtalk sont parfois décriés. Dans un entretien accordé à AB Show , Benoit Saint-Denis est revenu sur cela.

« C’était du catch, ça m'a fait penser pensé à la WWE »

Le God of War , ancien des forces spéciales, se régale à l’UFC. Vainqueur de Matt Frevola il y a quelques jours, il a intégré le top 11 de sa catégorie et bénéficie désormais d’une réelle hype autour de sa personne. Pourtant, à la différence d’un Cédric Doumbè très bavard, cette attente provient seulement de ses poings et de ses pieds. BSD , qui ne s’aventure dans le trashtalk qu’avec parcimonie, a tout de même salué ce qu’a fait le Camerounais contre Jordan Zébo. « La manière dont il a mis en place son trash-talking, ce serait impossible de le faire à l’UFC. À l’UFC, jamais de la vie ils te laissent rentrer dans la salle avec un matelas. Tu arrives avec des gardes du corps de 150 kilos et rien qu’eux, si tu n’as pas les bonnes chaussettes, ils te demandent de les enlever. Mais c’était incroyable. 95% des fans regardent pour le côté entertainement. C’était du catch, ça m'a fait penser pensé à la WWE. Il a rendu un combat inintéressant sur le plan sportif en combat ultra-attractif. »

« C’est un calcul gagnant »