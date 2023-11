MMA - UFC : Le PFL prend du galon, Dana White est « inquiet »

Florian Barré

C’est la très grande nouvelle qui vient chambouler le paysage MMA. Le PFL, soutenu par Francis Ngannou, a racheté le Bellator pour créer une organisation capable de concurrencer sérieusement l’UFC. Plus que cela même, Donn Davis, propriétaire de l’organisation, pense que le boss Dana White est inquiet à cause du PFL. Il a expliqué sa théorie au micro d’Ariel Helwani pour The MMA Hour.

En devenant propriétaire du Bellator, le PFL souhaite clairement faire de l’ombre à l’UFC, récupérer quelques athlètes très médiatisés et devenir à terme l’organisation principale du MMA. C’est du moins ce qu’a laissé entendre Donn Davis sur The MMA Hour , lui qui a également profité de l’occasion de s’exprimer sur le sujet pour tacler Dana White, le patron de l’UFC : « Tout le monde connaît suffisamment Dana pour savoir qu’il ne rejette que les choses qui l’inquiètent ou qu’il ne fait aucun commentaire sur ce qui ne l’inquiète pas. Il n’a pas fait de commentaires sur le PFL pendant quatre ans parce qu’il n’était pas inquiet. Il a beaucoup commenté le PFL ces six derniers mois. Il était inquiet. »

Des chiffres qui mettent à mal la suprématie de l’UFC

« Ce qui l’a particulièrement inquiété à propos du Bellator, ce sont les chiffres que nous avons mis dans le communiqué de presse, continue Davis. Trente pour cent de cette liste se classent dans le top 25 selon les classements de Fight Matrix. Ce n’est pas Dana qui classe ses propres gars ou Donn qui classe les siens. Il n’y a qu’un seul groupe qui classe tous les combattants, Fight Matrix, de manière indépendante. Trente pour cent des combattants de l’UFC sont classés parmi les 25 premiers et maintenant notre société combinée du PFL et du Bellator, a aussi trente pour cent. C’est la même chose. »

Le PFL/Bellator bientôt co-leader selon Davis