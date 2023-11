MMA - Dopage : McGregor tombe de nouveau sur le clan Nurmagomedov

Florian Barré

Depuis des années, Conor McGregor est en guerre ouverte avec les Nurmagomedov. Alors forcément, lorsque la nouvelle de la suspension pour dopage d’Usman Nurmagomedov est tombée, impossible pour l’Irlandais de ne pas réagir. La superstar de l’UFC a toujours affirmé que Khabib et sa famille trichaient et ne s’est ainsi pas montrée surprise en apprenant la suspension du champion du Bellator.

Cole Shelton et Ariel Helwani ont tous deux rapporté que la victoire par décision unanime d’Usman Nurmagomedov, le 7 octobre, contre Brent Primus a été transformée en un « No-Contest ». La commission sportive de l'État de Californie a suspendu pendant six mois le champion des poids légers du Bellator, pour utilisation d'une substance interdite pour laquelle il avait une ordonnance. Nurmagomedov a nié avec véhémence avoir tenté de tricher :



« Les résultats de mon test ont révélé une substance interdite qui est entrée dans mon corps via des médicaments prescrits par un docteur. Quelques mois avant mon combat, je suivais un traitement, mais malheureusement, je n’ai pas prévenu la commission athlétique en avance. J’aimerais noter que la commission athlétique de Californie a conduit sa propre investigation dans laquelle j’ai fourni tous les documents nécessaires. Grâce à cela, ma période de disqualification a été réduite à six mois, au lieu des suspensions plus longues acceptées dans de tels cas ».

Le Notorious fustige les Nurmagomedov

Actuellement engagé dans le tournoi lightweight du Bellator, le cousin de Khabib a donc été évincé. Une situation qui n’étonne pas du tout Conor McGregor. L’Irlandais s’est exprimé sur son compte X (Twitter) à ce sujet : « Je ne suis pas du tout surpris d'apprendre qu'un autre membre de l'équipe Nurmagomedov a été testé positif aux stéroïdes. Des hypocrites du plus haut niveau. Les stéroïdes sont HARAM ! La honte d'Allah pèse sur le clan Nurmagomedev. Des tricheurs ! Abdulmanap fait des tours dans sa tombe. »

McGregor aime toujours faire parler de lui, même loin de la cage