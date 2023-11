MMA : Après l’UFC 295, Cédric Doumbè provoque Benoît Saint-Denis

Florian Barré

Il n’aura pas fallu attendre bien longtemps avant de voir Cédric Doumbè réagir à la victoire de Benoît Saint-Denis contre Matt Frevola à l’UFC ce samedi soir. Le Camerounais d’origine s’est réjoui de l’entrée du « God of War » dans le top 11 des poids légers de l’organisation reine mais reste persuadé d’être un meilleur combattant que ce dernier, bien qu’ils ne fassent pas partie dans la même catégorie.

Nombreux sont ceux qui s’imagineraient bien une explication entre deux valeurs montantes du MMA made in France : Cédric Doumbè et Benoît Saint-Denis. Avant le combat du God of War contre Matt Frevola, Doumbè identifiait le Nîmois sur twitter accompagné d’un : « On est avec toi 🗼🇫🇷 ». Un message sympa effacé par la dernière intervention de celui qui a mis K.O. Jordan Zébo en moins de neuf secondes il y a quelques semaines.

Doumbè : « Je les fouette tous »

Invité à s’exprimer sur un potentiel duel face à Saint-Denis dans une récente FAQ, « The Best » a été clair et concis : « En fait, je vais vous expliquer pour que vous arrêtiez de poser des questions. Benoît Saint-Denis, je l’aime bien et je lui souhaite le meilleur. Qu’Allah le guide. Maintenant, moi, je bats tout le monde, donc arrêtez de me dire, « Benoît Saint-Denis, Baki… » Je bats tout le monde. Voilà. Comme ça, au moins, vous avez pas besoin de poser des questions. Je les fouette tous et je les mets KO. »



Cédric Doumbè a malgré tout tenu à terminer son discours par un message plus pacifiste : « Maintenant, ce sont mes amis. Benoît Saint-Denis, c’est mon ami. Mon compatriote plus précisément, donc il n’y a pas à savoir si je le bats ou pas étant donné que ce n’est pas la même discipline. Ou plutôt catégorie, même si c’est vrai que c’est pas la même discipline non plus. Lui fait du MMA, moi je tape des gens pour vivre. » comme dirait un certain Francis Ngannou.

Doumbè et Saint-Denis, des chemins différents