Le Real Madrid va retrouver le vrai Mbappé ?

Jean de Teyssière

Arrivé le 1er juillet dernier au Real Madrid en provenance du PSG, Kylian Mbappé a marqué son premier but lors de son premier match durant la Supercoupe d’Europe face à l’Atalanta Bergame. Mais globalement, il déçoit et sa nouvelle non-convocation par Didier Deschamps en équipe de France lui a permis de se ressourcer mentalement et physiquement.

Depuis quelques mois, Kylian Mbappé traîne un spleen. L’ancien attaquant du PSG n’est plus aussi jovial qu’avant, ce qui se retranscrit sur les terrains. Sa récente accusation pour viol par la presse suédoise n’a pas aidé et Mbappé doit à tout prix retrouver son niveau s’il ne veut pas vivre une première saison galère avec son club de coeur.

Mbappé non-appelé par Deschamps

En octobre, pour l’avant dernier rassemblement de l’équipe de France, Kylian Mbappé était officiellement forfait à cause d’une blessure à la cuisse. Ces deux semaines sans matchs lui avaient permis de retrouver la forme physique mais il n’a pas réussi à devenir plus décisif, en témoigne ses quatre derniers matchs sans buts marqués. En novembre, il a de nouveau été mis sur le côté par Didier Deschamps.

Mbappé s’est ressourcé

D’après L’Équipe, Kylian Mbappé a profité de cette trêve internationale pour se ressourcer mentalement et physiquement. Pas question cette fois de rejoindre la Suède, il a plutôt retrouvé son pote Achraf Hakimi à Paris et fait du karting avec Eden Hazard. De quoi lui permettre de retrouver son niveau d’antan ?